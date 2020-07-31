نظام خاص للحامل..أول أيام العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً -

المرأة الحامل تحتاج إلى نظام غذائي خاص ومتكامل خلال المناسبات مثل الأعياد وخاصة عيد الأضحى والذي يكثر فيه تناول لحوم الأضحية، إضافة إلى عدد من الأطعمة التي يحظر تناولها خلال فترة الحمل، والتي قد تضر الأم والجنين، لذلك علىالحوامل في عيد الأضحى أن يتلقين رعاية خاصة وسط زحمة ترتيبات العيد، وألا تنسى أبداً أنها مازالت حاملاً، ويجب أن تتبع قواعد معينة سواءً فيما يخص نظافة المنزل أو تحضير الأضحية، أوتناول وجبات العيد الدسمة. معنا خبيرة التغذية نهى ياسين للتوضيح

تذكري: العيد للفسحة والتنزه

نعم العيد للفسحة والتنزه أكثر منه تناول الأطعمة؛ حتى لا تزيدي في الوزن بشكل مفرط

لا ينصح الحامل البدينة بتناول لحوم الضأن بنسب زائدة على الحد

الكبد : لا ينصح بتناوله إلا بكمية محددة 200 جرام مرة واحدة فقط خلال أيام العيد

التقليل من النشويات مثل الفتة والرقاق والاهتمام بالخضراوات

تجنب الأعمال المنزلية

خاصة العنيفة منها ؛ لتأثيره على الحمل والمفاصل؛ الأربطة لا تتحمل المجهود المفرط

تقسيم النظافة على أيام متفرقة أو أن تطلب من أي شخص مساعدتها في ذلك

السفر في العيد

يقتصر على الحوامل اللاتي لا يعانين من مشكلات طبية مثل النزيف والطلق المبكر

إذا زاد السفر على ساعتين يجب أن تأخذ الحامل راحة لتحريك الساقين وشرب الماء ودخول الحمام

أول ايام العيد..نصائح للحامل

قد تحتاج المرأة الحامل خلال فترة العيد والتي يكثر فيها تناول اللحوم الحمراء إلى الالتزام بالحصة التي يقررها الطبيب، كما يجب عدم الإكثار من تناول الكبد خاصة أول 3 أشهر في الحمل، وممنوع تماماً تناول الكبد النيئ الذي قد يقوم البعض بتناوله خلال العيد

تناول كميات قليلة من اللحوم بجانب طبق سلطة كبير يحتوي على الخضروات ذات الورقات الخضراء ؛ مثل البقدونس والكرفس والخيار، والتي تحتوي على الألياف وتساعد على امتصاص الدهون من الجسم والتخلص من المياه الزائدة

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أنواع من الأطعمة محظور تناولها

في العيد عندما تكونين حاملاً؛ بسبب التغيرات التي تطرأ على نظام المناعة والتي تجعلك أكثر عرضة للأمراض التي تنقلها الأغذية، وقد تبدأ المضاعفات من الجفاف إلى الإجهاض

من هذه الأطعمة المحظورة :البيض الذي لم يسوَّ مائة بالمائة قد يكون ملوثًا بالسالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الحمى والقيء والإسهال

كذلك السوشي" غير آمن تناوله في الحمل؛ لأنه قد يحتوي على طفيليات التي تسبب الأمراض

أنواع الأسماك

خاصة تلك التي تحتوي على مستويات مرتفعة من ميثيل الزئبقي، وهو ملوث يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي للجنين، وتشمل: سمك أبو سيف، وسمك القرش، وسمك السلَّور، التونة المعلبة

اللحوم المصنعة..قللي من استهلاكها ؛ مثل السجق واللحم المقدد؛ تحتوي على النترات والمواد المضافة التي أكدت العديد من الدراسات أنها ترتبط ؛ بأورام الدماغ ومرض السكر

أطعمة تناولها في العيد.. آمن

جميع أطعمة الحبوب الكاملة أثناء الحمل آمنة تماماً؛ لأنها غنية بالألياف ومحملة بالمعادن والحديد، وتشمل الخبز والأرز والمعكرونة والقمح والشوفان، وتكون الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالإمساك مما قد يؤدي إلى البواسير المؤلمة في الثلث الثالث من الحمل وبعد الولادة، ومن ثم يتم اللجوء إلى أنواع محددة من الأطعمة الغنية بالألياف، كما يساعد المحتوى المعدني في تطور الجنين، ويعوض المعادن الموجودة في جسم الأم أيضا

منتجات الألبان منتجات الألبان هي الأولى في قائمة الأطعمة الآمن تناولها أثناء الحمل، وتشمل الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم، الزبادي، حيث يساعد الحليب على تحسين الهضم أثناء فترة الحمل، ويعد الكالسيوم ضرورياً في فترة الحمل؛ لأنه يساعد في نمو العظام والأسنان الخاص بالجنين، من 2-3 أكواب من الحليب كل يوم

الفواكه والخضروات

يجب أن تشمل خطة المرأة الحامل الغذائية ما لا يقل عن 6 حصص من الفواكه والخضروات يومياً، وذلك لأن الفواكه والخضار غنية جداً بجميع الفيتامينات والمعادن ، التي تعد مفيدة لك ولطفلك، وفيتامين ج الذي يقوي اللثة والأنسجة ويساعد في شفاء الجروح بسرعة، ويساعد أيضاً في امتصاص الحديد

تناول اللحوم الخالية من الدهون (باستثناء الكبد) والأسماك والبيض والفاصوليا والبراعم جميعها مفيدة جداً خلال فترة الحمل، ويجب أن تتناول الحامل السمك من 2-3 مرات في الأسبوع، وتشمل الأسماك البحرية السردين والتونة؛ لأن هذه الأسماك غنية جداً بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد واحدة من الدهون الصحية، وتساعد على تطور دماغ الطفل

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