نسف كل الدهون من 3 ايام الى اسبوع برجيم الزبادي



يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من خلال تناول الطعام الصحي والابتعاد عن المأكولات الدسمة الجاهزة وشرب كمية كافية من الماء خلال النهار مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن المفيد ايضاً في موازاة ذلك اتباع بعض الحميات الموقتة. ومنعاً للمعاناة من اي نقص في المغذيات يجب الحرص على عدم فعل هذا الا لأيام قليلة. وهكذا يمكن تسريع عملية نسف الدهون. وتعتبر حمية البرتقال والزبادي من ابرز الطرق التي يمكن ان تساعد على ذلك.



قبل اخذ قرار نسف الدهون باتباع رجيم اللبن الزبادي والبرتقال يجب الانتباه الى انه لا يمكن فعل هذا لمدة طويلة رغم انه يحتوي على الكثير من المكونات الغذائية مثل الفيتامين C وأنه ينظف الجسم من السموم الضارة ويعمل على تنقية الامعاء وعلى تنشيط عملها ما يحد من احتمال المعاناة من الامساك. ولهذا يمكن اتباعه بطريقتين السريعة والبطيئة لمدة 3 الى 7 ايام كحد اقصى.

رجيم اللبن الزبادي والبرتقال السريع



يجب تطبيق هذا الرجيم لمدة لا تزيد على 3 ايام مع شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. ومن المهم الحرص على تناول الوجبات الصحية الخالية من السكريات والدهون الضارة من خلال اتباع هذا البرنامج.



اليوم الاول



الفطور. كوب من اللبن الزبادي خفيف الدسم مع كوب ماء كبير.

الغداء. حبتا برتقال مع طبق متوسط الحجم من السلطة الخضراء.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، حبة برتقال.



اليوم الثاني



الفطور. كوب من الحليب خفيف الدسم مع كوب ماء كبير وحبة فاكهة موسمية.

الغداء. حبتا برتقال مع طبق متوسط الحجم من الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم مع قطعة توست مصنوعة من القمح الكامل.

اليوم الثالث



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة او من النخالة، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

الغداء. حبة برتقال متوسطة الحجم، قطعة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الخفيف وغير المحلى. كما يمكن تناول حبة برتقال عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الـ3 الاساسية.

اقرئي أيضاً: رجيم الزبادي اليوناني.. طريقته ونصائح قبل تطبيقه

Advertisements

رجيم اللبن الزبادي والبرتقال البطيء



يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد ويمكن في هذه الحالة خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. لكن يجب الانتباه الى شرب ليترين من الماء يومياً مع المشي لمدة 30 دقيقة او لساعة واحدة من 3 الى 4 مرات اسبوعياً وتطبيق هذا البرنامج.



اليوم الاول



الفطور. قطعة متوسطة الحجم أو قطعتان صغيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من قطع البرتقال.

العشاء. كوب من قطع حبتي برتقال.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم مع قطعة توست متوسطة الحجم مصنوعة من القمح الكامل او من اي نوع من الحبوب الصحية.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبر الاسمر، بيضة مسلوقة، 4 حبات من الخوخ المجفف، كوب من قطع البرتقال.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر، حبة برتقال وقطعة صغيرة من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم.

اليوم الثالث



الفطور. قطعة من التوست الاسمر، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. كوب لبن زبادي منزوع الدسم وغير محلى، كوب من قطع البرتقال كتحلية.

اليوم الرابع



يمكن اتباع برنامج اليوم الثالث نفسه.



اليوم الخامس



الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج، قطعة صغيرة من جبنة القريش.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون، طبق من السلطة الخضراء، كوب من قطع البرتقال.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

اليوم السادس



في هذا اليوم يسمح باتباع برنامج اليوم الخامس.





اليوم السابع



الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم وغير المحلى، قطعة توست متوسطة الحجم محمصة مع القليل من جبنة خفيفة.

الغداء. قطعة متويطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة او المشوية مع صلص خفيفة، طبق من الخضار المطهوة على البخار مع الارز الاسمر.

العشاء. كوب من قطع البرتقال، قطعة توست اسمر، ملعقة طعام من زبدة الفتسق. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات ونسف الكثير من الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. لكن يجب بعد ذلك الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.



