ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالإمارات إلى 53909

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 54 ألفاً و727 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 60.506 حالات. Advertisements وأكدت الوزارة شفاء 283 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع المتعافين إلى 53.909 حالات. كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 351 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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