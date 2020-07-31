شكرا لقرائتكم خبر عن عقار مضاد للملاريا يظهر نشاطًا فى المختبر ضد فيروسات كورونا والإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر عقار مضاد للملاريا نشاطًا في المختبر ضد كورونا - CoV-2 وفيروسات الإنفلونزا، وتتسبب جائحة COVID-19 في خسائر فادحة في الأرواح البشرية ، حيث انتشر الفيروس في 188 دولة ومنطقة وأصاب حوالي 17 مليون شخص.

الآن ، تشير دراسة جديدة نُشرت في موقع bioRxiv * الخاص بخادم ما قبل الطباعة ، إلى وجود دواء للملاريا أظهر نشاط مضاد للفيروسات، ويتم حاليًا تجارب المرحلة الثانية في كوريا الجنوبية ، ويسمى Pyramax.

وبحسب ما ورد كان هذا المزيج فعالاً في منع نمو كل من فيروس كورونا - CoV - 2 وفيروس الأنفلونزا ، والتي قد تنتشر جيدًا معًا في أشهر الشتاء القادمة في نصف الكرة الشمالي ، مما يؤدي إلى تفاقم الوفيات والمرض.



دواء الملاريا

من بين الأدوية المختلفة التي أظهرت نشاطًا مضادًا للفيروسات في بحث COVID-19 الأدوية المضادة للملاريا هيدروكسي كلوروكوين (HCQ) والكلوروكين، ولكن في التجارب السريرية على مرضى COVID-19 ، لم تكن النتائج مثيرة للإعجاب، بينما تركز الدراسة الحالية على النشاط المضاد للسارس CoV-2 في Pyramax.

يتكون Pyramax من عقارين ، أرتيسونات ، و pyronaridine ، في تركيبة جرعة ثابتة، ومن المعروف أن الدواءين لهما طيف واسع من النشاط المضاد للفيروسات ، وخاصة الثاني.

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بالمقارنة مع الأدوية المضادة للملاريا الأخرى، أظهر بيروناريدين درجة أعلى من الحماية وأنتج انخفاضًا ملحوظًا أكثر في الحمل الفيروسي في الفئران والخنازير الغينية التي تواجه فيروس إيبولا.

وجد الباحثون، أن البيروناريدين يثبط تكاثر الفيروس، ثم درسوا تأثير الأدوية على تكاثر الفيروس بالنسبة للجرعة. ووجد الباحثون أن جرعة 1.56-50 ملم ، فشلت في تثبيط الفيروس ، لكن كلا العقاقير قللت من التكاثر الفيروسي.

يشعر الباحثون أن هذا قد يعني أن هذا الدواء يمكن أن يعمل ضد كل من COVID-19 وفيروس الأنفلونزا.