الخليج 365الجمعة 2020/7/31 03:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن بلاده "ستجمّد" رفع تدابير الإغلاق لمدة أسبوعين على أقل تقدير بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.
وأفاد جونسون "قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة، وأننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حاليا الضغط على دواسة الفرامل". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتضررت بريطانيا بشدة بسبب إجراءات العزل الصارمة، وانهار إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 20.4% في أبريل/نيسان، وهو رقم قياسي.
ووجه الفيروس ضربة قاصمة لمعدلات البطالة التي يتوقع أن تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتخطى نحو 3.3 مليون عاطل المسجلة في عام 1984.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تجمّد خطة فتح الاقتصاد جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.