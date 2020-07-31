بريطانيا تجمّد خطة فتح الاقتصاد جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المزيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن بلاده "ستجمّد" رفع تدابير الإغلاق لمدة أسبوعين على أقل تقدير بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأفاد جونسون "قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة، وأننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حاليا الضغط على دواسة الفرامل". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتضررت بريطانيا بشدة بسبب إجراءات العزل الصارمة، وانهار إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 20.4% في أبريل/نيسان، وهو رقم قياسي.



ووجه الفيروس ضربة قاصمة لمعدلات البطالة التي يتوقع أن تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتخطى نحو 3.3 مليون عاطل المسجلة في عام 1984.