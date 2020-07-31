صحة ورشاقة

مقتل 12 مدنيا على الأقل في إطلاق نار شرقي الكونغو المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الجمعة 2020/7/31 03:48 م بتوقيت أبوظبي

قُتل 12 شخصا في الكونغو الديمقراطية بعد أن فتح جندي مخمور نيران سلاحه بشكل عشوائي على المارة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأثار الحادث الذي كان من بين ضحاياه طفلة في الثانية من عمرها احتجاجات واسعة.

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات بشأن الحالة العقلية للجندي المشتبه به.

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