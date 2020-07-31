الخليج 365الجمعة 2020/7/31 03:48 م بتوقيت أبوظبي
قُتل 12 شخصا في الكونغو الديمقراطية بعد أن فتح جندي مخمور نيران سلاحه بشكل عشوائي على المارة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأثار الحادث الذي كان من بين ضحاياه طفلة في الثانية من عمرها احتجاجات واسعة.
ولم يصدر بعد تعليق من السلطات بشأن الحالة العقلية للجندي المشتبه به.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مدنيا على الأقل في إطلاق نار شرقي الكونغو المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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