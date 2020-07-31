مقتل 12 مدنيا على الأقل في إطلاق نار شرقي الكونغو المزيد

قُتل 12 شخصا في الكونغو الديمقراطية بعد أن فتح جندي مخمور نيران سلاحه بشكل عشوائي على المارة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأثار الحادث الذي كان من بين ضحاياه طفلة في الثانية من عمرها احتجاجات واسعة.

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات بشأن الحالة العقلية للجندي المشتبه به.