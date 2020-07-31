شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول منتج صيدلاني في شكل كريم من إنتاج «قومي البحوث» لعلاج تجاعيد البشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز القومي للبحوث تسجيل أول منتج صيدلاني في شكل كريم من إنتاج المركز لعلاج تجاعيد البشرة وعلامات تقدم السن في إدارة تسجيل مستحضرات التجميل بهيئة الدواء المصرية تحت رقم 58287/2020 بتاريخ 4/6/2020.

وقال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه تم إجراء الدراسات العلمية على المنتج خلال العام السابق.

وأضاف أن المركز يقوم حاليا بستجيل ثلاثة منتجات صيدلانية ضمن مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لاستخدامها كإضافات غذائية وكمصدر لفيتامين (أ) وأنواع أخرى من الكريمات لعلاج الجلد والبشرة والحماية من أشعة الشمس، كما أنها غنية بمركبات مضادات الأكسدة وتحافظ على صحة الجلد والعين والرقبة وتقوي المناعة.

ومن جانبه، أشارالدكتور فاروق الباز، رئيس الفريق البحثي، إلى أن المنتج الجديد يعتمد على المركبات الفعالة المستخلصة من الطحالب الخضراء المنتجة في المفاعل الضوئي الحيوي الموجود فقط بالمركز القومي للبحوث.

وأوضح أن إنتاج الطحالب في هذا المفاعل يتميز بأنها خالية تماما من الملوثات، واحتوائها على مركبات فعالة طبيعية هي مجموعة البيتاكاروتين ذات التأثير الفعال في إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة، مشيرا إلى أنه سوف يتم طرحه في الأسواق بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مصر في عبوات 40، 50، 60، 100، 150 جم.

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