شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تطلق حملة ترويجية للقاح كورونا لطرحه نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية إن إدارة ترامب تتوقع إطلاق حملة ترويجية بعيدة المدى بحلول نوفمبر لتشجيع الأمريكيين على تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا التاجى، بشرط إثبات أن اللقاح الناجح سيكون متاحًا بحلول نهاية العام تقريبًا،وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة TheNewYorkTimes.

وأضاف المسئول أنه من المرجح أن يتم ضغط الحملة فى فترة زمنية قصيرة، نحو 4 إلى 6 أسابيع، للقضاء على أى فجوة بين تنبيه الأمريكيين للقاح فيروس كورونا، ومن ثم يمكن تطعيمهم.

وأوضح المسئول: "إن الحملة تهدف إلى جعل الشعب الأمريكي متحمساً للغاية بشأن اللقاحات، مقابل وجود مجموعة من اللقاحات متوافرة لديها.

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وحذر المسؤول، من أنه لا يزال هناك عدم يقين حول توقيت توفر اللقاح بالفعل، موضحا إن الجرعات قد تكون متاحة في وقت مبكر من أكتوبر أو في وقت متأخر من يناير.

أطلقت شركة مودرناModerna وفايزرPfizer تجربتين على 30 ألف متطوع للقاحات فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن تمهد الطريق للموافقة التنظيمية والاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام.

من جانبها قالت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكاAstraZeneca ، إنها ستبدأ تجارب أمريكية واسعة النطاق هذا الصيف للقاحها، كما بدأت حكومة الولايات المتحدة في الاستعداد لتوزيع اللقاحات، بما في ذلك التحدث إلى الشركات الخاصة حول تطوير التكنولوجيا لتتبع انتشارها ومراقبة من يتسلمها.