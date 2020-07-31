شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم توصيات صحية لذبح وتوزيع الأضحية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية أنه بمناسبة عيد الأضحى، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك أدلة على إمكانية انتقاله من البشر إلى الحيوانات، لذلك تضع منظمة الصحة العالمية بعض الخطوات المهمة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عيد الأضحى.

وبالتالى عند شراء وذبح وتوزيع الأضحية عليك مراعاة الخطوات التالية:

أولا: اتبع تدابير السلامة بتجنب التكدس، وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ثانيا: لا تقم بذبح الأضحية بالمنزل.

ثالثا: لا تشترى الأضحية التي يبدو أنها مريضة.

رابعا: فكر في الاستعانة بالمؤسسات المركزية لتجنب التكدس.

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خامسا: حدد أحد أفراد الأسرة ليكون مسئولا عن القيام بالذبح .

سادسا: التزم التباعد البدنى وغسل اليدين بطريقة سليمة على مدار عملية الذبح" التجميع والتعبئة والتخزين والتويع".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت بإعطاء الأولوية للسفر الأساسي لحالات الطوارئ والأعمال الإنسانية، وسفر الموظفين الأساسيين والعودة إلى الوطن حيث أجبرت موجة جديدة من الإصابات فى أجزاء كثيرة من العالم العديد من البلدان على إعادة فرض بعض القيود على السفر.



شروط القيام بالذبح

وقد حثت منظمة الصحة العالمية الآن كل دولة على إجراء تحليل المخاطر، والفوائد الخاصة بها وتحديد أولوياتها قبل استئناف السفر الدولي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في آخر نصائح السفر، إن على الدول أن تأخذ في الاعتبار الأنماط المحلية للوبائيات وانتقال العدوى، والإجراءات الصحية والاجتماعية الوطنية المعمول بها بالفعل.



القيام بعملية الذبح

وقالت إنه إذا اختارت البلدان فرض الحجر الصحي على جميع المسافرين عند الوصول، فيجب عليها القيام بذلك بعد تقييم هذه المخاطر والنظر في الظروف المحلية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة الصحة العالمية إن الحظر على السفر الدولي لا يمكن أن يظل في مكانه إلى أجل غير مسمى، وسيتعين على الدول أن تفعل المزيد للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد داخل حدودها.