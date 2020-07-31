كورونا حول العالم.. أكبر زيادة يومية في فيتنام وارتفاع وفيات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 676 ألفا و835 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 17 مليونا و482 ألفا و602 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 10 ملايين و942 ألفاً و542 مصابا حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أكبر زيادة يومية في فيتنام

أبلغت وزارة الصحة الفيتنامية، الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا لها علاقة بالتفشي الذي ظهر في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد، وذلك في أعلى زيادة في يوم واحد منذ ظهور الحالات الأولى بالبلاد في يناير/ كانون الثاني.

وسجلت فيتنام إجمالاً 509 حالات دون أي وفيات، وكانت قد ظلت بلا أي حالة انتقال محلية على مدى مئة يوم قبل أن يعاود الفيروس الظهور.





5482 إصابة جديدة في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 5482 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و161 حالة وفاة .

وذكرت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 839.981 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.963 حالة وفاة.





8 وفيات في فيكتوريا الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان 8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و627 إصابة جديدة.

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وارتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية جراء الجائحة إلى 112 أي أكثر من نصف إجمالي الوفيات في أنحاء أستراليا.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 10 آلاف حالة في حين بلغ الإجمالي في البلاد أكثر من 17 ألفا.





870 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 870 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 208698 بينما بلغت الوفيات 9141.





ارتفاع وفيات أمريكا

سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز.

وهذا ثالث يوم على التوالي تُسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.



