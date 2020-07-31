شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الحساسية والوقاية من فرو وغبار المواشى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الأضحية والتعرض للفرو والغبار واللحوم فى العيد قد يعانى مرضى الحساسية من مشاكل صحية عديدة تؤثر على صحتهم وتزيد من مخاطر الحساسية عليهم ، وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح إن هناك ثلاثة أنواع من الحساسية قد يكونون معرضين لخطر الذبح والأضحية ومنهم "حساسية الانف، حساسية الصدر، حساسية الجلد".

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واضاف، اصحاب حساسية الانف يعانون دائما من رشح سعال عطس حكة انفية، ومرضى حساسية الصدر يعانون ازمات ربوية أما مرضى الحساسية الجلدية فيعانون من الالتهابات والحكة، وان مرضى حساسية انف بعضهم قد يكون ديه حساسية من فرو ووبر الاغنام ولكن لا نستطيع أن نمنعهم من ذبح الاضحية او تناول اللحوم ولكن ننصحهم دائما بممارسة العادات الصحية وعدم التعرض للاضحية بشكل مباشر مع ارتداء الكمامة لانها تحميه من خطر فرو الخروف والغبار والوبر.

وتابع ، ولا بد من التباعد لأن الفرو يزيد من حساسية الانف والصدر، لم تكن المشكلة فى الوبر والغبار فقط ولكن بعض الناس لديهم حساسية الالبان مثل الاطفال ويكون لديهم أيضا حساسية من لحوم الابقار.

كما نصح الحداد الجميع بعدم الاكثار من تناول اللحوم والدهون وخصوصا مرضى النقرس ، مع ارتداء الكمامة عند ذبح المواشي.