شكرا لقرائتكم خبر عن عشان اللحمة المفرومة مش مضمونة.. علامات بتقولك فاسدة ولا صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اللحوم الحمراء هى الأكلة الأساسية فى عيد الأضحى، وينصح الكثيرون دائما قبل شراء اللحوم التأكد صحتها وصلاحيتها ولكن يجد البعض صعوبة فى التأكد من جودة اللحم المفروم، لأن البكتيريا والجراثيم تنتشر على سطح اللحوم المفرومة بشكل كبير، مما تسبب التسمم الغذائى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان لحم البقر المفروم فاسدا.

1. تحقق من اللون

قد يتغير لون اللحم المفروم بسبب عوامل متعددة ، بما في ذلك درجة الحرارة والضوء والنمو الميكروبي والتعرض للأكسجين، يجب أن يكون لحم البقر المطحون الطازج أحمر اللون بسبب مستويات أوكسيميوغلوبين ، وهو صبغة تتشكل عندما يتفاعل بروتين يسمى ميوغلوبين مع الأكسجين ( 3 ).

قد يكون الجزء الداخلي من اللحم المطحون نيئًا رماديًا بسبب عدم التعرض للأكسجين. هذا لا يشير إلى التلف، ومع ذلك ، يجب التخلص من اللحم المفروم إذا تحول إلى اللون البني أو الرمادي من الخارج ، لأن هذا يشير إلى أنه قد بدأ في التعفن.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يفسد العفن اللحم المفروم المطبوخ ، لذلك يجب عليك رمي بقايا الطعام الخاصة بك إذا لاحظت أي بقع زرقاء أو رمادية أو خضراء غامضة .

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2: افحص النسيج

هناك طريقة أخرى للتحقق من اللحم المفروم من خلال إجراء اختبار اللمس، يجب أن يكون لحوم البقر المطحونة الطازجة اتساقًا ثابتًا نسبيًا ينفصل عند الضغط عليه.

ومع ذلك ، قد يشير نسيج لزج إما عند طهيه أو نيئًا إلى وجود بكتيريا فاسدة يجب رميها على الفور ، لتجنب انتشار البكتيريا من سطح إلى آخر ، اغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحم النيء .

3: إجراء اختبار الشم

ربما يكون هذا الاختبار أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إذا كان اللحم قد أفسد، تنطبق على كل من اللحم المفروم النيء والمطهو،على الرغم من أن رائحة اللحم المفروم الطازج بالكاد يمكن إدراكها ، إلا أن اللحوم الفاسدة لها رائحة منعشة، بمجرد أن تصبح سيئة ، لم يعد من الآمن تناول الطعام.

4: تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

تعد تواريخ البيع وانتهاء الصلاحية إرشادات إضافية لتحديد ما إذا كان لحم البقر المطحون جيدًا،يخبر تاريخ البيع بائعة التجزئة المدة التي يمكن خلالها عرض المنتج للبيع، يمكن تبريد اللحم المفروم وأكله بأمان حتى يومين بعد هذا التاريخ.

لا يجب أن تأكل اللحم المفروم بعد انتهاء صلاحيته إلا إذا تم تجميده ، وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر حتى 4 أشهر،تأكد من قراءة ملصق المنتج بعناية عند شراء لحم البقر المفروم.