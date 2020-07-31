شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الصفراء مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق لدغ الناموس ويتسبب المرض في ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ونبض بطيء وضعيف، ونزيف اللثة ، والبول الدموي، والجلد الأصفر (اليرقان) ويهدف العلاج إلى السيطرة على الأعراض ويشمل الراحة والكثير من السوائل مع المسكنات للمساعدة في تخفيف الحمى والألم، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض الحمى الصفراء، بحسب موقع "سيدار سيناي" الأمريكي.

س: ما هي الحمى الصفراء؟

الحمى الصفراء هي مرض فيروسي ناجم عن لدغة البعوض وتم العثور على الحمى الصفراء بشكل رئيسي في مناطق معينة من أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية في أمريكا الجنوبية ، تحدث العدوى بين الحين والآخر.

س: ما الذي يسبب الحمى الصفراء؟

تحدث الحمى الصفراء بسبب فيروس (flavivirus) ينتقل الفيروس إلى الناس من خلال لدغة بعوضة "الزاعجة".

س: ما هي أعراض الحمى الصفراء؟

قد يعاني كل شخص من أعراض مختلفة قليلاً فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا:

-حمى

-أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الصداع والقيء وآلام الظهر

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-نزيف اللثة

-البول الدموي

-اصفرار الجلد أو العين (اليرقان)

تحدث الأعراض عادة في غضون 3 إلى 6 أيام بعد تعرضك للفيروس قد تبدو الأعراض مثل مشاكل صحية أخرى.

س:كيف يتم علاج الحمى الصفراء؟

يعتمد العلاج على الأعراض والسن والصحة العامة سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

يهدف العلاج إلى السيطرة على الأعراض وهذا يشمل الراحة والكثير من السوائل قد تحتاج أيضًا إلى تناول الدواء للمساعدة في تخفيف الحمى والألم.

يجب ألا تتناول الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين قد تزيد هذه من خطر النزيف.