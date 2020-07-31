شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغذية صحية للعين احرصى عليها فى النظام الغذائى لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جائحة الفيروس التاجي كان لها تأثير شديد على الجميع خاصة مع الأضرار الجانبية التي ألحقها المرض بصحتنا الجسدية والعقلية ، وطريقة حياتنا بشكل عام يقتصر الجميع على منازلهم ، وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن الأشخاص يعانون من زيادة وقت الأطفال أمام الشاشات مما يؤثر على صحه أعينهم وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

ويشعر الأباء دائما بالقلق بشأن النظام الغذائي والتغذية لأطفالهم، لطالما كان وقت الشاشة موضوعًا مثيرًا للقلق ، خاصة مع الجيل الجديد ، حيث ارتفع استخدام الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيون والهواتف بين الأطفال ، ويمكن للنظام الغذائي الذي يستهلكه الطفل أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة أعينهم.

العناصر الغذائية التي تحتاجها العين

النظام الغذائي المتوازن يساعد على الحفاظ على الصحة العامة بما في ذلك العينين ، ويُقال إن نقص فيتامين أ هو السبب الأكثر شيوعًا للعمى في جميع أنحاء العالم، أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة لصحة العين، فيتامين ج بصرف النظر عن تعزيز المناعة ، فإنه يلعب دورًا مهمًا في صحة العين، يحمي فيتامين E الأحماض الدهنية في الشبكية من الأكسدة، الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي للطفل لتحسين صحة العين

الأطعمة التي ستوفر لطفلك العناصر الغذائية المهمه لصحه العين هي:

الجبن والبيض : يحب الأطفال بيضة مطبوخة بشكل جيد مع الكثير من الجبن، كل من هذه الأطعمة غنية بفيتامين أ ، من بين العناصر الغذائية الأخرى ، وبالتالي فهي رائعة لإضافتها إلى نظام طفلك الغذائي، صفار البيض غني أيضًا باللوتين.

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لوز الشوكولاتة : يعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E ويمكن تناوله كوجبة خفيفة في منتصف النهار ، أو تناوله مع الحليب أثناء الإفطار إذا كان طفلك لا يستمتع باللوز ، يمكنك عمل اللوز مغموس بالشوكولاتة ، أو إضافته إلى كعكة.

السمك مع الرقائق : تعد الأسماك مثل السلمون أو السردين مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية. إذا كان طفلك يحب أكل السمك ، فيجب أن تجعله أكثر إثارة للاهتمام من خلال تجربة أشكال مختلفة ومزينات ، ويمكن أيضًا إضافة بعض الرقائق على الجانب لجعلها شهيه.

الخضراوات: الخضروات غنية تقريبًا بجميع العناصر الغذائية المهمه لصحة العين وغيرها الطماطم والبطاطا الحلوة والجزر والبروكلي وغيرها من الخضروات الموصى بها لصحة القلب يمكن صنع صلصات ومخللات لذيذة مع الطماطم ، أو إضافة البروكلي للطعام يمكنك أيضًا إضافة عصير الجزر إلى النظام الغذائي لطفلك ، أو تقديم رقائق البطاطس الحلوة التي سيستمتع بها.

ثمار الصيف :معظم الأطفال يحبون بالفعل فواكه الصيف مثل الكنتالوب والمانجو كل هذه الفاكهة غنية بفيتامين أ لذلك ، إذا كان طفلك يحتاج إلى وجبة خفيفة صحية ولم يكن لديك الوقت ، فإن الفاكهة هي الخيار الأفضل والأكثر مغذية.