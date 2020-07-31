شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لهرمون الحب "الأوكسيتوسين" علاج مرض الزهايمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشأ هرمون الأوكسيتوسين في جزء من الدماغ يسمى تحت المهاد يلعب الأوكسيتوسين أدوارًا مهمة في الولادة والرضاعة الطبيعية والترابط الاجتماعي والعاطفى ويسمى "هرمون الحب"، وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة طوكيو للعلوم وجامعة كيتاساتو في اليابان أن هرمون الأوكسيتوسين قد يساعد في حماية الخلايا العصبية في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" فإن الأوكسيتوسين يمكن أن يساعد أيضًا في علاج القلق الاجتماعي والتوحد وقد دراسة قديمة على الفئران أنه يمكن أن يحسن تذكر المكان والذاكرة على المدى الطويل.

فقدان الذاكرة التدريجي

مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر من فقدان الذاكرة التدريجي والتدهور المعرفي.

ويقترح الباحثون نظرية جديدة وهي أن تراكم كتل بروتين سام يسمى بيتا أميلويد في الدماغ يسبب مرض الزهايمر ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة جعلت هذا الرأي موضع تساؤل.

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وجدت دراسة أقدم أن حقن بيتا أميلويد الاصطناعي في أدمغة الفئران تسبب في مشاكل في التعلم والذاكرة.

يبدو أن أميلويد بيتا يضعف قدرة الخلايا العصبية على تقوية نقاط الاشتباك العصبي بهذه الطريقة.





قد يكون جزء من الدماغ يسمى الحُصين، الذي يشارك في تكوين ذكريات جديدة ، عرضة بشكل خاص لهذا الضرر.

وفي أحدث دراسة قال أكيوشي سايتو ، قائد الدراسة من جامعة طوكيو للعلوم: "تم اكتشاف أن الأوكسيتوسين مؤخرًا يشارك في تنظيم التعلم وأداء الذاكرة، ولكن حتى الآن ، لم تتعامل أي دراسة سابقة مع تأثير الأوكسيتوسين على ضعف الإدراك [الناجم عن بيتا أميلويد]".