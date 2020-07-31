شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الغدة الدرقية عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مشاكل الغدة الدرقية في الغالب عند النساء، ولكن بسبب نمط الحياة غير المتوازن ، تزداد هذه المشكلة أيضًا لدى الرجال. وأعراض الغدة الدرقية متشابهة للغاية لدى الرجال والنساء، ففي المراحل الأولى ، يمكن أن يسبب هذا المرض زيادة الوزن والتعب وضعف العضلات، وهذه الأعراض البسيطة تجعل من الصعب التعرف على الحالة.



كيف تحديد الغدة الدرقية وما علاجه. كيف تحديد الغدة الدرقية وما علاجه. وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" ، فأن الغدة الدرقية هى نوع من الغدد الصماء التي تنتج هرمونين يسمى ثلاثي يودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (Th4) في الجسم.

وظيفة هذه الهرمونات هي الحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي،ويحدث هذا المرض بسبب نشاط الغدة الدرقية بشكل أكثر أو أقل، وهناك نوعان من الغدة الدرقية: الأول هو فرط نشاط الغدة الدرقية والثاني هو قصور الغدة الدرقية، و تعتمد أعراض الغدة الدرقية عند الرجال أيضًا على نوعها.



ما هي فرط نشاط الغدة الدرقية؟في هذه الحالة ، تبدأ الغدة الدرقية في إنتاج هرمون الغدة الدرقية المفرط في الجسم ، والذي يعرف باسم "فرط نشاط الغدة الدرقية"، مما يؤثر على القلب و بسبب أن الضربات تصبح أسرع، هذا يضعف أيضًا العضلات ويؤثر سلبًا على القدرة الجسدية للرجال. ما هي فرط نشاط الغدة الدرقية؟في هذه الحالة ، تبدأ الغدة الدرقية في إنتاج هرمون الغدة الدرقية المفرط في الجسم ، والذي يعرف باسم "فرط نشاط الغدة الدرقية"، مما يؤثر على القلب و بسبب أن الضربات تصبح أسرع، هذا يضعف أيضًا العضلات ويؤثر سلبًا على القدرة الجسدية للرجال.



أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية عند الرجال أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية عند الرجال أعراض هذا النوع من الغدة الدرقية غير مفهومة في المراحل المبكرة، ونظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية في جسم الرجال تبدأ في أن تصبح أكثر ، فإنها معرضة لخطر ضعف الانتصاب، وفي هذا الوقت يتم تقليل عدد الحيوانات المنوية للرجال، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص هرمون التستوستيرون في جسم الرجال.

يمكن أن تصبح عظام الرجال ضعيفة بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، مما يزيد من آلام المفاصل ، وصعوبة الوقوف لفترة طويلة ، وما إلى ذلك، وهناك أيضًا خوف من أن تصبح العظام مجوفة مع تقدم المرض ، وهو ما يسمى بهشاشة العظام. Advertisements أعراض قصور الغدة الدرقية عند الرجال أعراض قصور الغدة الدرقية عند الرجال في هذه الحالة ، يبدأ التعب في بعض الأعمال، بحيث لا يستطيع الشخص العمل بالوقوف لفترة طويلة ، وتبدأ العضلات في التمدد، وفي نفس الوقت ، هناك ألم وتشنجات في الجسم.

في قصور الغدة الدرقية ، يبدأ وزن الجسم في الزيادة وهذا يسبب تورم في الفم والجسم.

قد يشكو الرجال أيضًا من الإمساك بسبب نقص الهرمونات.

يزيد مستوى الكوليسترول في هذا المرض وبصرف النظر عن هذا ، قد تكون هناك مشكلة قشعريرة ، والنعاس المفرط ، وفقدان الذاكرة وفقدان ضربات القلب.

يمكن أن يكون هذا المرض وراثيًا عند الرجال، وإذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بمرض الغدة الدرقية ، فيمكنه الوصول إليك من خلال الجينز.