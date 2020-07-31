فوائد زيت الجرجير على صحة الجسم والشعر والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرجير واحد من أبرز أنواع النباتات الورقية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة وحمايته من الامراض والمشاكل الصحية والجلدية التى يتعرض لها، وحسب ما ذكره موقع levenrose فأن فوائد زيت الجرجير هى:

فوائد زيت الجرجيرعلى صحة الجسم والبشرة والشعر

1:يحتوى زيت الجرجير على نسبة عالية من الخصائص التى تحمى البشرة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية ويعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.

2:زيت الجرجير يحمي من سرطان الجلد ، ويعتبر واقٍ طبيعي معتدل للبشرة ، لذا فهو يحميك من الأشعة الضارة التي تسبب سرطان الجلد.

3. يحفز نمو الشعر، يحتوي الجرجير على مغذيات غنية تحفز بصيلات شعرك عند وضعها وتحقق النمو، ضعي ملعقة صغيرة أو اثنتين على فروة رأسك لمدة ساعتين قبل غسل الشعر بالشامبو وقليلًا من التدليك للحصول على شعر أكثر كثافة.

4. يمنع تساقط الشعر ، إلى جانب تعزيز النمو ، فإن تدليك فروة الجرجير الجيد سيقوي بصيلات شعرك ويمنع تساقط الشعر، ونوصي بإعطاء فروة رأسك تدليكًا جيدًا مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر أو نحو ذلك لمعرفة الفوائد.

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5. يحفز نمو الحاجب ، لا يعمل على نمو شعر الرأس فقط ولكن يمكن أيضًا استخدام هذا الزيت على الحواجب لتحفيز النمو.

6: مرطب رائع مليء بفيتامين C ، يمتص هذا الزيت في البشرة الجافة أو التالفة ، مما يجعله رطبًا طوال اليوم، جرب هذا قبل النوم كعلاج للوجه طوال الليل.

7: يعتبر زيت الجرجير علاج قوي مضاد للشيخوخة حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادات للاكسدة لمحاربة الخلايا التالفة وإعادة بنائها.

8: إزالة السموم الطبيعية من الجلد، الجرجير هو أيضًا مطهر لذلك ينقي ويطهر من البكتيريا الضارة ، ويترك بشرتك منتعشة ضعه على الكوعين والركبتين والكعب المشقوقين لمنع جفاف الجلد الزائد مرة أخرى أو البثور الأخرى.

9: يزيل حب الشباب ، عند الحديث عن البثور ، إلى جانب إزالة السموم من جلدك ، يساعد الجرجير أيضًا على إزالة حب الشباب وشفاء الندوب .

10: يعالج حالات الجلد الأكثر خطورة، فالجرجير هو زيت علاجي ، ومن المعروف أنه يعالج حالات مثل الإكزيما والوردية والصدفية.