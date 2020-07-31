شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البقدونس على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى البقدونس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صجة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، حيث انه يحتوى على فيتامين أ وسى ومواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للالتهاب .

وحسب ما ذكره موقع readersdigest فإن فوائد البقدونس هى :

1:يحتوى البقدونس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الاورام السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الثدى.

2:يعتبر الالتهاب أحد الأعراض العامة الأكثر إثارة للقلق - يمكن أن يكون الالتهاب مميتًا بالفعل، و يساعد البقدونس على علاج الالتهاب لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C و A و E ، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الالتهاب. "هذه المساعدة يمكن أن تقلل من خطر التهاب المفاصل ، كما أنها مصدر ممتاز لمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مخاطر العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان وتصلب الشرايين ومرض الزهايمر ومرض باركنسون".

4:تناول البقدونس يفيد بشرتك، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج ، الذى يصنع الكولاجين الذي يعطي الجلد تركيبته وقوته حيث يعمل الكولاجين على تسوية الخطوط الدقيقة والتجاعيد".

Advertisements

5: عشرة أغصان من البقدونس تكفي للوصول إلى جرعتك اليومية من فيتامين K". قد يساعد الحصول على كمية كافية من فيتامين ك في نظامك الغذائي على الحماية من كسور العظام ، حيث أنه يساعد في صنع البروتين للعظام وتخثر الدم.

6:يحتوى البقدونس على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والانتفاخ .

7:يحتوى البقدونس على نسبة عالية من المسكنات والمواد المضادة للالتهاب الذى تعمل على تخفيف ألم الحيض وألم المسالك البولية وتقلص العضلات.

8:يحتوي البقدونس على حمض الفوليك ، فيتامين ب وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والمشاكل القلبية.