شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حساسية القمح عديدة وأبرزها طفح جلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية القمح أحد أنواع الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أيضًا عند البالغين، ويطور الشخص المصاب بحساسية من القمح أجسامًا مضادة محددة لبروتين القمح ويعاني بعض الناس من رد فعل تحسسي عندما يستنشقون دقيق القمح بينما يعاني البعض الآخر من الأعراض بعد تناوله عن طريق الفم وقد يحدث رد فعل تحسسي في غضون دقائق أو ساعات من استهلاك القمح أو استنشاقه.

اعراض حساسية القمح

اعراض حساسية القمح عديدة وتميل حساسية القمح أو الجلوتين إلى التطور في مرحلة الطفولة، غالبًا إلى جانب أنواع الحساسية الغذائية الأخرى عادة ما يتم حلها عندما يكون عمر الشخص 12 عامًا.

على الرغم من أن بعض البالغين لديهم حساسية من القمح، إلا أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية القمح ما يلي:

-التهاب الأنف التحسسي أو احتقان الأنف

-الربو

-التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما

-الشرى، أو الطفح الجلدي ، وهو طفح جلدي وحكة مع تورم محتمل

-الغثيان والإسهال والقيء

-تهيج واحتمال تورم في الفم أو الحلق أو كليهما

-حكة في العين.

Advertisements

-المعدة المتضخمة



اعراض حساسية القمح

قد تحدث الحساسية المفرطة أيضًا، مما يؤدي إلى:

-تورم وضيق في الحلق

-صعوبة في البلع

-ضيق وألم في الصدر

-صعوبة في التنفس

-بشرة شاحبة أو مزرقة

-نبض ضعيف

-انخفاض محتمل يهدد الحياة في ضغط الدم

الحساسية المفرطة هي حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية في المستشفى.

حساسية القمح ليست مثل مرض الاضطرابات الهضمية مرض الاضطرابات الهضمية هو حالة مناعية ذاتية تؤثر على الجهاز الهضمي للشخص لا يزال الجلوتين قادرًا على إثارة استجابة مناعية ذاتية غير منتظمة ، ولكن تختلف إرشادات الإدارة الطبية وإرشادات التغذية للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.