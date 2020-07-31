شكرا لقرائتكم خبر عن 61 %من الاستشارات الطبية ببريطانيا تتم عبر مكالمات هاتفية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا والخوف الشديد من الذهاب للمستشفيات وإجراء الفحوصات الطبية، وجد مسح رئيسي ببريطانيا أن 61 % من الاستشارات تتم عبر مكالمة هاتفية ، و 6 % عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني ، و 4 % عبر الفيديو عبر الإنترنت.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية تمثل تقييمات الفرز الهاتفي والزيارات المنزلية 18 في المائة أخرى ، مما يعني أن 11 في المائة فقط من الاستشارات أدت إلى الاتصال المباشر في الجراحة.

على مدى الأسبوعين حتى الأربعاء الماضي ، تم إجراء 61٪ من الاستشارات عبر الهاتف ، و 6٪ عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني ، و 4٪ عبر الفيديو عبر الإنترنت ، وفقًا للكلية الملكية للأطباء العامين.

وبلغ هذا الرقم 75 في المائة قبل الوباء، و يخشى بعض المرضى الآن من عدم إعادة فتح الجراحة بالكامل في حين يشير خبراء الصحة إلى أن المواعيد الافتراضية يمكن أن تفوت الأعراض والظروف المعقدة.

شمل المسح الذي أجرته الكلية الملكية للأطباء العامين 859 طبيب أسرة وتم إجراؤه على مدى الأسبوعين حتى الأربعاء الماضي، إذا كانت النتائج صورة حقيقية للمملكة المتحدة ككل ، فهذا يعني أن المرضى أكثر عرضة ثلاث مرات لتلقي رسالة نصية أو بريد إلكتروني من طبيبهم العام مقارنة بالزيارة المنزلية.

وقال ما يصل إلى 88 في المائة من الأطباء إن جراحتهم كانت تقدم استشارات بالفيديو أو عبر الإنترنت مقارنة بنسبة 5 في المائة قبل الوباء، قال سبعة من كل عشرة أن التعيينات الهاتفية زادت من كفاءتها ، حيث ارتفعت إلى 76 في المائة عند سؤالهم عن الفرز الهاتفي.

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قال البروفيسور مارتن مارشال ، الذي يقود الكلية الملكية: `` لقد تم اجراء بعض التغييرات للحفاظ على سلامة مرضانا وفرقنا وللمساعدة في وقف انتشار Covid-19 - ولكن هناك حالة مقنعة للاحتفاظ ببعض الجوانب من الطرق المختلفة التي كنا نعمل بها.

قالت ريبيكا فيشر ، من مركز أبحاث Health Foundation وطبيب العائلة في أكسفورد: "يحاول الأطباء العثور على الطرق الأكثر أمانًا لتلبية احتياجات مرضاهم ، ولكن يجب أن نكون متيقظين لاحتمال التحول إلى الهاتف في الغالب، قد يكون للمشاورات عواقب غير مقصودة.

"قد نفتقد بعض الأشياء ، أو نجعل من الصعب على بعض المرضى الوصول إلى الممارسة العامة ، على سبيل المثال ، للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ، أو الذين يمثل استخدام الهواتف تحديًا".

من جانبها ، قالت راشيل باور ، الرئيسة التنفيذية لجمعية المرضى: 'إن غلبة الاستشارات الهاتفية تشير إلى أن NHS لا تزال تتنازل بشدة عن هذا من أجل تقليل معدلات الإصابة بالفيروس التاجي.

'نحن ندعم تدابير الطوارئ التي اتخذتها NHS في وقت سابق من العام ، ولكن بعض المرضى يخبروننا الآن أنهم قلقون من أن عيادة الطبيب العام الخاصة بهم قد لا يُعاد فتحها بالكامل أبدًا.

نود أن نسمع المزيد من NHS عن كيفية تقييمها لتأثير التغييرات الأخيرة على المرضى ، وكيف ستعمل مع المرضى للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم في الممارسة العامة ، بما في ذلك استعادة أعداد أكبر من وجها لوجه المواعيد الوجه.