شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغير دماغ الآباء والأمهات بعد الإنجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد العلماء أن الأمهات والآباء فوق 70 عامًا لديهم مادة رمادية أكثر سمكًا في أدمغتهم من الأشخاص الذين لم يسبق لهم إنجاب أطفال، واستخدم الباحثون الأستراليون التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص الاختلافات في سمك المادة الرمادية المتعلقة بالأبوة في أواخر الحياة لكلا الجنسين.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية تم العثور على المادة الرمادية في الغالب على الطبقة الخارجية من الدماغ ، أو القشرة ، وتعمل على معالجة المعلومات، ووجد الباحثون أن الأمهات والآباء فوق 70 عامًا لديهم مناطق دماغية رمادية أكثر سمكًا من الأشخاص الذين لم يرزقوا أبداً، وبشكل عام ، يتناقص سمك المادة الرمادية في الدماغ مع تقدم العمر ، مما يعني أن كونك والدًا قد يساعد في إبقاء الدماغ صغيرًا، ويدعي فريق البحث الأسترالي أنه أول من يكشف عن اختلافات الدماغ المرتبطة بالأبوة في أواخر الحياة.

تميل النساء اللواتي لديهن عدد أكبر من الأطفال إلى وظيفة ذاكرة أفضل في وقت لاحق من الحياة ، وفقًا لبحث أسترالي ، والذي وجد أيضًا أن كلا من الأمهات والآباء الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا لديهم مناطق قشرية دماغية أكثر سمكًا من الأشخاص الذين لم يسبق لهم إنجاب أطفال، وكتب فريق البحث في PLOS ONE "هذه الدراسة هي أول فحص للعلاقة بين الأبوة ودماغ الإنسان المسن" .

تقدم هذه الدراسة أدلة أولية تشير إلى أن التغييرات العصبية المرتبطة بالمراحل المبكرة من الأبوة تستمر حتى سن الشيخوخة ، وبالنسبة للنساء ، قد تكون مرتبطة بنتائج معرفية أفضل بشكل هامشي.

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"إن علم الأعصاب للأبوة هو مجال هام لمزيد من البحث لتحديد الفترات الزمنية الحرجة للأبوة عندما يكون المخ بلاستيكي للغاية ، ودراسة التغيرات الطولية بعد الأشهر التالية للولادة مباشرة، يقول مؤلفو الدراسة إن الآباء الجدد يواجهون سلسلة لا حصر لها من التحديات الجديدة لضمان بقاء نسلهم، وبالإضافة إلى احتياجاتهم الشخصية ومسؤولياتهم الحالية ، يجب على الآباء الجدد مواجهة المطالب المستمرة لرعاية وحماية أطفالهم.

يغير الحمل وفترة ما بعد الولادة المبكرة بنية الدماغ ، خاصة في المناطق ذات الصلة برعاية الوالدين ، للمساعدة في التكيف مع وصول الطفل، ومع ذلك ، فإن التأثير الدائم للأبوة على بنية الدماغ البشري والإدراك غير معروف ولا تزال الأبحاث في هذا المجال في مهدها.

لمعرفة المزيد ، أخذ الباحثون في جامعة موناش في ملبورن عينات من بيانات مسح الدماغ لـ 287 من الذكور و 260 من الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 88، أكمل المشاركون أيضًا مهمة معرفية قصيرة وسُئلوا عن عدد الأطفال الذين أنجبوا، وجد 235 من النساء المسنات الأصحاء أن هناك علاقة إيجابية بين التكافؤ (عدد الأطفال والأمهات) وأداء الذاكرة لدى الأمهات.

تظهر مناطق الدماغ علاقة مهمة بين سمك القشرة وعدد الأطفال للإناث، و تصور المناطق المميزة باللون الأحمر (التلفيف المجاور للحصين) علاقة إيجابية ، وتصور المناطق المميزة باللون الأزرق ، بالنسبة للأمهات ، أظهرت ثلاث مناطق من الدماغ علاقة كبيرة مع عدد من الأطفال.

وفي الذكور ، أظهر الآباء مادة رمادية أرق في القشرة الحزامية الأمامية اليسرى والمادة الرمادية السميكة في القطب الصدغي الأيمن ، مقارنة بالرجال الذين ليس لديهم أطفال.

كما هو متوقع ، كانت النتائج أصغر عند الذكور منها عند الإناث ، ربما بسبب "الاختلافات في مسؤوليات تقديم الرعاية بين الجنسين" والتورط البيولوجي الأكبر للأم تاريخياً.