حج بلا كورونا وزيادة قياسية في الفلبين وإيران تتجاوز 300 ألف إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 672 ألفا و967 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 17 مليونا و333 ألفا و835 إصابة مثبتة، وتم إعلان تعافي 10 ملايين و827 ألفا و328 مصابا، حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

حج بلا كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2842حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، إلى تسجيل 1629 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274 ألفا و219 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 231 ألفا و198 شخصا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

626 إصابة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 445.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، الخميس، إنه تم تسجيل 626 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 ألفا و529 حالة.

وأشار إلى وجود 134 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 863 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 57 ألفا و330.

307 إصابات في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 171 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي إنه تم تسجيل 307 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و460 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 286 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 107 آلاف و135 حالة.

300 ألف إصابة في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 301 ألف حالة، بعد تسجيل 2621 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 ألفا و569 حالة، بعد تسجيل 226 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements

ولفتت إلى أن 4041 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 261 ألفا.

2963 إصابة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4671 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة، الخميس، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 85546 بعد تسجيل 2085 حالة شفاء اليوم أيضا.

602 إصابة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.

وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1200 وفاة في كامل ولايات الجزائر.

زيادة قياسية في الفلبين

سجلت الفلبين، الخميس، رقماً قياسياً لإصابات فيروس كورونا بلغ 3954، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 89 ألفا.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 1983 بتسجيل 23 وفاة أخرى.

ومن بين الحالات الإضافية، جرى تسجيل 1320 إصابة على مدار الثلاثة أيام الماضية بينما جرى تأكيد 2634 حالة سابقا ولكنها لم تضف إلى الإجمالي إلا في وقت لاحق، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الزيادة في المجموعة الأخيرة من الإصابات ترجع إلى جهود تسوية البيانات مع وحدات الحكومة المحلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصل حتى الخميس 89 ألفا و374 .

ورغم الزيادة في الإصابات، ما زالت الحكومة مستمرة في تخفيف القيود في محاولة لدفع الاقتصاد، والسماح للشركات باستئناف العمليات المخفضة.

1064 إصابة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 1046 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 23259 حالة في المغرب.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصل إلى 346 إجمالي عدد الوفيات.

وتم التأكد من 186 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17311.

891 ألف إصابة في أفريقيا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 891 ألفا و199 حالة.

وأكد المركز في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 540 ألفاً و872 حالة، فيما بلغت الوفيات بالقارة 18884 وفاة.