شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل تزيد خطر تجلط الدم عند الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أن النساء اللواتي يأخذن وسائل منع الحمل أو الحوامل عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم إذا أصيبن بفيروس كورونا، حيث يمكن أن تؤدي وسائل منع الحمل إلى زيادة خطر إصابة الشخص بجلطات دموية بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف، وقد يزيد فيروس كورونا من تفاقم هذا الخطر أيضاً، بحسب موقع "Medical news today".





وأكدت الدراسة أن النساء الحوامل أو اللاتي يتناولن هرمون الاستروجين إما من خلال حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة قد يكون لديهن خطر أعلى للإصابة بجلطات دموية إذا أصيبن بكورونا.

وعلى الرغم من أن الإستروجين لا يسبب جلطات دموية، إذا تم استخدامه في منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات، لكنه يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بثلاثة أو أربعة أضعاف وقد يؤدي فيروس كورونا إلى تفاقم هذا الخطر.

يُطور العديد من مرضى COVID-19 في وحدة العناية المركزة جلطات دموية قد تساهم في فشل الجهاز التنفسي.

كان التجلط بسبب كورونا أكثر شيوعًا في المرضى كبار السن أو الذكور أو المصابين بداء السكري أو السمنة.

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قد تحتاج بعض النساء اللواتي يعانين من COVID-19 إلى التوقف عن تناول أدوية الإستروجين أو البدء في علاج منع تخثر الدم ، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة Endocrinology أمس.





وفقًا للدراسة ، لم تكن هناك تقارير عن زيادة حدوث الأحداث الانصمامية الوريدية (VTEs) في النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يتناولون هرمون الاستروجين مع COVID-19 لكن لاحظ الأطباء تشوهات الأوعية الدموية في مشيمة النساء الحوامل المصابات بكورونا.

وقال خبراء الصحة أن النساء أقل عرضة للوفاة بشكل عام بسبب COVID-19 مقارنة بالرجال ، على الرغم من أنه من غير الواضح لماذا.

وقال الدكتور دون ل. جولدنبرج ، اختصاصي أمراض الروماتيزم وأستاذ فخري للطب في كلية الطب بجامعة تافتس الأمريكية: "أشعر أنه ، كما هو الحال مع كل ما يتعلق بـ COVID ، فقد بدأنا للتو في فهم الجنس باعتباره خطرًا على النتائج السيئة في COVID وعوامل متعددة مهمة ، وليس فقط هرمون الاستروجين والتخثر"

ويسبب فيروس كورونا تخثرًا غير طبيعي في الدم، حيث أصيب العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بمضاعفات كورونا الشديدة بجلطات دموية.