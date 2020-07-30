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علماء يحددون إنزيم تحت الإبطين يسبب رائحة الجسم النفاذة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد العلماء الإنزيم الرئيسي وراء الرائحة النفاذة لرائحة الجسم، وهو "إنزيم BO" المصنوع من بكتيريا موجودة في الإبطين تسمى العنقودية البشرية والتي ورثها البشر من أسلافنا القدماء وهذا الإنزيم هو الذي ينتج رائحة نفاذة للجسم، ويساعد هذا الاكتشاف في إنتاج جيل جديد من مزيلات الروائح، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

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وعمل باحثون من جامعة يورك ببريطانيا مع شركة لإنتاج مزيلات العرق واكتشفوا أن رائحة الجسم قد أصابت الإنسان البدائي منذ تطورنا لأول مرة بسبب نوع من البكتيريا تحت الإبط.

وقال الدكتور جوردون جيمس، صاحب إحدى شركات مزيلات العرق: "كان من الرائع اكتشاف وجود إنزيم رئيسي مكون للرائحة في عدد قليل من البكتيريا المحددة تحت الإبط - وتطور هناك منذ عشرات الملايين من السنين."

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من خلال تحديد المركب المسبب للرائحة، يعتقد الأكاديميون أنه يمكنهم إنشاء مزيلات العرق التي تعمل على تحييد الإنزيم، والقضاء على إنزيم BO."

قالت الدكتورة ميشيل رودن، من قسم علم الأحياء بجامعة يورك: "لقد سمح لنا حل بنية هذا الإنزيم BO بتحديد الخطوة الجزيئية داخل بعض البكتيريا التي تصنع جزيئات الرائحة..يعد هذا تقدمًا رئيسيًا في فهم كيفية عمل رائحة الجسم، وسيمكن تطوير مثبطات مستهدفة توقف إنتاج BO عند المصدر دون تعطيل البكتيريا المفيدة فى الإبط."

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تلتصق الإنزيمات التي تنتجها البكتيريا على مركبات عديمة الرائحة تصنعها الغدد المفرزة في الجسم هذه في الجلد وتنتج العرق في بصيلات الشعر وتم العثور عليها فقط تحت الذراع ، حول الحلمة والأعضاء التناسلية الخارجية.

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لدى الإنسان أيضًا غدد إفرازية تنتشر في جميع أنحاء الجسم ولا تفتح في بصيلات الشعر.

في حين أن الغدد eccrine معروفة بأنها مفيدة في التنظيم الحراري ، لا يُعرف إلا القليل عن الغدد المفرزة المشعرة إلا أنها ذات رائحة كريهة.

يعرف العلماء أن البكتيريا تعيش هناك وأن هذه الميكروبات ضرورية لوظائفها.

وجدت هذه الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports ، أن المواد الكيميائية عديمة الرائحة التي تفرز من الغدد يتم تقطيعها بواسطة الإنزيم وهذا يحول المواد الكيميائية غير الضارة والخالية من الروائح إلى كحوليات ثيوال، والتي يصفها الباحثون بأنها "أكثر المواد المتطايرة اللاذعة" في العرق على الرغم من وجودها في مستويات ضئيلة فقط.

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