شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح دوائى جديد يجلب الأمل فى علاج أفضل لمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من جامعة ألاباما في برمنجهام وساوثرن ريسيرش مرشحًا جديدًا للأدوية يقدم تقدمًا كبيرًا في علاج مرض السكري.المرشح الدوائي SRI-37330 هو جزيء صغير غير سام ينقذ الفئران بشكل فعال من داء السكري الذي يسببه الستربتوزوتوسين والبدانة وتحسين استتباب الجلوكوز.

تم اكتشافه من خلال عقدين من البحث ، تبعه فحص 300000 مركب وتحسين الكيمياء الطبية الشاملة في Southern Research ، ومقرها في برمنجهام، ونشرت مجلة Cell Metabolism هذه الدراسة.



دواء جديد للسكر

خيار العلاج الأكثر فعاليةوفقا للباحثين ، فإن هذا الدواء له خصائص قوية مضادة للسكري، وبالمقارنة مع علاجات مرض السكري المتاحة حاليًا، قد يوفر المركب نهجًا متميزًا وفعالًا ومفيدًا للغاية لعلاج مرض السكري. خيار العلاج الأكثر فعاليةوفقا للباحثين ، فإن هذا الدواء له خصائص قوية مضادة للسكري، وبالمقارنة مع علاجات مرض السكري المتاحة حاليًا، قد يوفر المركب نهجًا متميزًا وفعالًا ومفيدًا للغاية لعلاج مرض السكري.

Advertisements

ووفقا للباحثين، فإنه على الرغم من سلامة وفعالية SRI-37330 لدى البشر لا يزال يتعين تحديدها، إلا أنها فعالة للغاية ومتاحة بيولوجيًا عن طريق الفم ومقبولة جيدًا في الفئران، يبدو أن SRI-37330 يعمل بشكل مفيد على جزر البنكرياس التي تنتج الهرمونين ، وكذلك في الكبد. كيف يعمل الداء يقلل مرشح الدواء SRI-37330 من مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق خفض مستويات الجلوكاجون في الدم وتثبيط إنتاج الجلوكوز القاعدي من الكبد. كيف يعمل الداء يقلل مرشح الدواء SRI-37330 من مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق خفض مستويات الجلوكاجون في الدم وتثبيط إنتاج الجلوكوز القاعدي من الكبد.

ويختلف أسلوب العمل هذا تمامًا عن طريقة استخدام الأدوية المضادة لمرض السكر المستخدمة حاليًا، وعلى الرغم من انخفاض SRI-37330 في إطلاق الجلوكاجون من جزر البنكرياس وخفض إنتاج الجلوكوز عن طريق الكبد ، إلا أن المثبط لم يتسبب في أي انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم أو خلق مسؤولية انخفاض سكر الدم في الفئران ، حتى في سياق نقص السكر في الدم الناجم عن الأنسولين.