لا إصابات بكورونا بين الحجيج في عرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.
وأشارت إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.
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