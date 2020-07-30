الصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا ولا أمراض مؤثرة بين الحجاج المزيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الخميس، إن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محمد العبد العالي في الإيجاز اليومي لموسم حج عام 1441هـ: "مستمرون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال شعائر الحج".

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وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف إن جميع القطاعات على جاهزية تامة لمراعاة جميع البروتوكلات الصحية خلال مراحل الحج.

وبدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة.

وأضاف "ستُنفّذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن".