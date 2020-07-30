شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب اللحمة.. نصائح قبل العيد عشان متضرش صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم الحمراء هى الأكلة الشهيرة فى عيد الأضحى، وهناك الكثيرون من عشاق اللحوم بالطرق المختلفة لها سواء المشوى أو المسلوق أو تناول اللحوم فى الخضار ، ولكن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء قد يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالامراض المختلفة، وخصوصا على مرضى القلب والنقرس والكوليسترول ، ومرضى السمنة.

فلا بد أن يحافظ أصحاب الامراض المزمنة على صحتهم فى العيد وتجنب الاكثار من اللحوم الحمراء، وحسب ما ذكره موقع nutrition ، بشكل عام ، تحتوي اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الضأن) على الدهون المشبعة (السيئة) أكثر من الدجاج والأسماك والبروتينات النباتية المشبعة، ويمكن أن ترفع اللحوم نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض القلب.

وهناك بعض النصائح للأشخاص الذين يحبون اللحوم وحمايتهم من مخاطرها فى العيد وهى:

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1:لا بأس بتناول اللحوم طالما أنك تحد من الكمية وتختار أنواعًا صحية.

2:تناو كميات قليلة من اللحوم مع الخضروات .

3:اختر قطع اللحم الخالية من الدهون، حتى لا تؤثر على صحة الجسم.

3:استخدم طرق طهي أكثر صحة مثل شوى اللحوم حيث انه تعمل على التخلص من الدهون.

4:قلل من اللحوم الحمراء المصنعة مثل الهوت دوج والبسطرمة واالانشون.

5: ينصح بتناول الخضراوات والسلطة مع اللحوم حتى تكون وجبة غذائية متكاملة والاكثار من شرب السوائل والعصائر الطبيعية.