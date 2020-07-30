شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحددون جزيء بالدم كمؤشر للإصابة بالزهايمر في الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن هناك جزىء في الدم يمكن أن يعمل كمؤشر حيوي لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف في المستقبل، كما يمكن أن يساعد العلماء أيضًا في تطوير العلاجات الوقائية، والخرف هو حالة تسبب التدهور التدريجي للذاكرة والتواصل والتفكير وأشهر أنواعه الزهايمر، بحسب موقع " medical news today".

ووجد الباحثون في جامعة أبردين وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وجامعة فليندرز في أستراليا أن أحد العلامات الحيوية الواعدة لمرض الزهايمر هو الجزيء الذي يدور في الدم، والمعروف باسم ثنائي ميثيل أرجينين غير المتماثل (ADMA).

من خلال تثبيط إنزيم يسمى سينثاز أكسيد النيتريك، يقلل ADMA من كمية أكسيد النيتريك التي يتم تصنيعها بواسطة الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية.

دور أكسيد النيتريك هو توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم عندما تكون المستويات منخفضة بشكل غير طبيعي، فإنه يقيد تدفق الدم إلى الأنسجة، ويحرمها من الأكسجين ويسبب الالتهاب.

وترتبط المستويات المنخفضة من أكسيد النيتريك بتطور تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر.

وقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة أيضًا رابطًا بين تركيزات عالية من ADMA والتراجع المعرفي لدى كبار السن.

ومع ذلك ، لم يتم تعديل أي من هذه الدراسات لتأثير انخفاض الذكاء في مرحلة الطفولة ، وهو ما يمثل ما يصل إلى 50 ٪ من التدهور المعرفي في الشيخوخة.

وقام العلماء بتحليل بيانات لمدة 63 عامًا ، لأشخاص خضعوا جميعًا لاختبار القدرة العقلية نفسه في المدارس الاسكتلندية في عام 1947 عندما كان عمرهم 11 عامًا.

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قبل عقدين من الزمان، تأسست مجموعة أبردين المولودة عام 1936 من قبل باحثين طبيين لمتابعة هذه المجموعة الفريدة من الناس.

بين عامي 2000 و 2004 ، شارك 93 منهم في مشروع بحثي لدراسة الشيخوخة المعرفية والصحة تم أخذ عينات الدم في عام 2000، وخضع المشاركون لسلسلة من الاختبارات المعرفية على فترات منتظمة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بعد تعديل درجات اختبار ذكاء طفولتهم، وجد مؤلفو الدراسة الجديدة وجود صلة بين تركيزات ADMA المرتفعة في الدم وانخفاض الأداء المعرفي بعد أربع سنوات.

نشر الباحثون الآن هذه النتائج في دراسة نشرت في المجلة الدولية لطب الشيخوخة النفسي.

ويُعد الأداء المعرفي الضعيف المتأخر في منتصف العمر عامل خطر ثابت لتطور الخرف.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور أردوينو مانجوني: " تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ADMA ، وهو مؤشر يمكن قياسه بسهولة لتصلب الشرايين ومخاطر القلب والأوعية الدموية ، يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على التراجع المعرفي في الشيخوخة - وربما الخرف".

وعلى الصعيد العالمي، زاد عدد الأشخاص المصابين بهذه الحالة بأكثر من الضعف ، حيث ارتفع من 20.2 مليون في عام 1990 إلى 43.8 مليون في عام 2016.

وأكثر أشكال الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر، والذي يمثل 60-70٪ من جميع الحالات ومع تقدم العمر ، من المتوقع أن يستمر انتشار مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى في الارتفاع.