شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار بروتين معدل يساعد فى تسريع إنتاج لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ فريق من الباحثين من جامعة تكساس الأمريكية نسخة من بروتين يشبه الغشاء الذي يحتوى على مسامير ويحيط بفيروس كورونا، وقال العلماء إن هذا الابتكارقد يساعد في جلب اللقاحات إلى عدد أكبر من الناس بشكل أسرع، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".





ويتميز فيروس كورونا مثل غيره من الفيروسات التاجية ببروتين يشبه المسامير تحيط بالفيروس، ويساعده هذا البروتين على اختراق وإصابة الخلايا السليمة.

ولكن في حين يلعب البروتين المرتفع دورًا في العدوى، يمكن للعلماء استخدامه أيضًا في اللقاحات، "لتدريب" جهاز مناعة الشخص على التعرف على الفيروس ومكافحته.

ووفقا للبروفيسور جايسون ماكليلان، الأستاذ المساعد في قسم العلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة تكساس بأمريكا، اعتمادًا على نوع اللقاح، يمكن لهذه النسخة المحسنة من البروتين تقليل حجم كل جرعة أو تسريع إنتاج اللقاح، في كلتا الحالتين ، قد يعني هذا أن المزيد من المرضى يحصلون على اللقاحات بشكل أسرع ".

يقدم ماكليلان وزملاؤه أبحاثهم البروتين المبتكر، الذي أطلقوا عليه اسم HexaPro ، في ورقة دراسة ظهرت في مجلة Science.

وكان الباحثون قد وصفوا في السابق بنية بروتينات كورونا، وفي دراستهم ، اعتمد العلماء على بحث سابق حول إنشاء بروتينات أكثر استقرارًا لاستخدامها في اللقاحات ضد فيروس كورونا.

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حدد الفريق مبدئيًا ما يصل إلى 100 تعديل لبروتين السنبلة التي يعتقدون أنها قد تولد البروتين النهائي المستقر.

عندما قاموا بإدخال كل من 100 نسخة معدلة من بروتين السنبلة في خلايا بشرية مختلفة، حددوا أفضل 26 نسخة مستقرة.





في نهاية المطاف ، جمع الباحثون أربعة من هذه التعديلات لتشكيل بروتين السنبلة المستقر النهائي HexaPro عندما قاموا بحقن هذا البروتين الجديد المرتفع في الخلايا البشرية، وجدوا أنه يحتوي على تعبير بروتين أعلى بعشر أضعاف من الأصل.

وأوضح الباحثون أن HexaPro أكثر استقرارًا من بروتين السنبلة الذي وصفوه في الأصل يجعل تخزينه ونقله أسهل.

يعتقد الباحثون أيضًا أنه أكثر مقاومة للإجهاد الحراري ويحافظ على شكله عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، أو إذا تم تجميده وإذابته بشكل متكرر.

وهذا يسهل إدراجه في تجارب اللقاحات ضد الفيروس التاجي الجديد ، حيث أن استقراره يمكن أن يساعد في إنتاج اللقاح بشكل سريع.

علاوة على ذلك ، وفقًا للعلماء ، قد يكون HexaPro مفيدًا أيضًا في اختبارات الأجسام المضادة يعتقدون أنه قد يساعد المتخصصين في تحديد الأجسام المضادة لكورونا ي الدم، مما سيظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبل.