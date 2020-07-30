شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: لقاح جونسون آند جونسون يحمى القرود ضد الفيروسات التاجية بجرعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج دراسة مبكرة أن لقاح جونسون آند جونسون التجريبي لمكافحة فيروسات التاجية، قدم حماية مجموعة من قرود المكاك بلقطة واحدة، مما دفع شركة الأدوية الأمريكية إلى بدء التجارب على البشر هذا الشهر.

أفادت دراسة نشرت في دورية نيتشر الطبية ونشرها الموقع الأمريكى "بلومبرج"، أن جميع الحيوانات التي تعرضت للمسببات المسببة للجائحة بعد 6 أسابيع من الحقن كانت مناعية باستثناء واحد أظهر مستويات منخفضة من الفيروس، وبدأت حملة الرعاية الصحية العملاقة تجارب بشرية في 22 يوليو في بلجيكا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.



لقاح جونسون

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وقال بول ستوفيلز ، كبير المسؤولين العلميين في شركة صناعة الأدوية ، في البيان ، إن البيانات "تظهر أن مرشحنا لقاح سارز-كويف -2 ولّد استجابة قوية ضد الأجسام المضادة ووفّر الحماية بجرعة واحدة، وهذه النتائج تعطينا الثقة أثناء تقدمنا ​​في تطوير اللقاحات والتصنيع الراقي."

وعلى الرغم من أن البعض الآخر كان أسرع في التطوير ، مع قيام Astra بالفعل بإعطاء لقاحها التجريبي إلى ما يقرب من 10000 شخص في المملكة المتحدة وحدها ، إلا أن الحصول على الحماية بجرعة واحدة يمكن أن يكون ميزة في التحدي اللوجستي المتمثل في طرح برامج تطعيم ضخمة في جميع أنحاء العالم .