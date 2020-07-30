شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل دم تساعد في تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الجهاز اللمفاوي جزءًا رئيسيًا من جهاز المناعة في الجسم يشمل العقد الليمفاوية ونخاع العظام والطحال والغدة الزعترية، يحدث سرطان الغدد الليمفاوية إذا تشكل السرطان في الجهاز اللمفاوي والتشخيص المبكر يساعد في علاج سرطان الغدد الليمفاوية، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على أهم اختبارات وتحاليل دم تكشف سرطان الغدد الليمفاوية، وفقاً لموقع "Health line".

تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية

سيستخدم الطبيب إجراءات متعددة لتشخيص الأورام اللمفاوية سيعتمد المزيج الدقيق من الاختبارات على أعراضك وصحتك العامة قد يشمل:

اختبار بدني

عندما تقابل الطبيب لأول مرة، سيقوم بإجراء فحص بدني وهذا يسمح لهم بتحليل الأعراض، والتي توفر خط الأساس لتشخيصك. أثناء الفحص البدني ، سيقوم الطبيب بما يلي:

-البحث عن تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة والفخذ وتحت الإبطين

-التحقق من وجود تورم في الطحال والكبد

-فحص أي أعراض جسدية أخرى

2- تحليل الدم

بعد الفحص البدني، من المرجح أن يطلب الطبيب فحص الدم. يبحث هذا عن علامات محددة في الدم قد تشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية كما أنه يساعد طبيبك على استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.

تتضمن لوحة الدم النموذجية ما يلي:

-تعداد الدم الكامل (CBC)

يقيس CBC أجزاء معينة من الدم ، بما في ذلك:

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-خلايا الدم الحمراء ، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إذا عرقل سرطان الغدد الليمفاوية إنتاج خلايا الدم الحمراء في النخاع العظمي، فقد يكون لديك انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو فقر الدم.

-خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى يمكن أن يحدث انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء بسبب سرطان الغدد الليمفاوية أو حالات أخرى، مثل اضطراب المناعة الذاتية.

-الصفائح الدموية، وهي خلايا تجلط الدم قد يؤدي سرطان الغدد الليمفاوية في نخاع العظام إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية.

-وظائف الكبد والكلى

قد يرغب طبيبك أيضًا في التحقق من مدى عمل الكبد والكليتين.

قد يساعد اختبار وظائف الكبد للألبومين في تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية المتقدم يمكن أن تنقص الحالة مستويات الألبومين ، وهو بروتين ينتجه الكبد.

-ديهيدروجيناز اللاكتيك (LDH)

قد تشتمل لوحة الدم على LDH ، وهو إنزيم يوجد عادةً في معظم أنسجتك بعض أشكال الليمفوما تزيد من إنتاج LDH.

ومع ذلك ، نظرًا لأن المستويات العالية يمكن أن تحدث بسبب أمراض أخرى ، فستظل بحاجة إلى اختبارات أخرى للمساعدة في التشخيص.

-بروتين سي التفاعلي (CRP)

أثناء الاستجابة الالتهابية ، ينتج الجسم بروتين سي التفاعلي. قد تكون المستويات المرتفعة في الدم علامة على السرطان ، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية ، ولكن قد تكون أيضًا بسبب مصادر أخرى للالتهاب.