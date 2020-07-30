شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ازاى تضمن وقايتك من فيروس كورونا أثناء ذبح الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ذبح وتجمعات وأطفال كتير"، هى الحالة التى نعيشها كل عام فى عيد الأضحى وهى الاجواء التى تدل على فرحة العيد والبهجة وتوزيع الأضحية ، ولكن فى زمن الكورونا قد تكون هذه الأجواء غير مناسبة للظروف التى نعيشها وخصوصا التعامل مع الجزار الذى يتردد على أكثر من منزل فى أيام العيد وقد يكون حامل للفيروس وينقله من مكان لأخر.

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لا نستطيع أن نمع أى شخص من عدم الذبح والاحتفال بأجواء العيد ولكن لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة وأهمها ارتداء الكمامة الطبية للجميع وخصوصا الجزار والمساعدين له فلا بد أن تطلب منه أن يغير الكمامة الخاصة به وتعطيها كمامة جديدة وهو والمساعدين مع غسل اليدين جيدا بالمياه والصابون وغسل الأدوات الخاصة به قبل البدء فى الذبح .

وأضاف: قد يكون الجزار مصاب أو ناقل للمرض لذلك لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة معه، ومع الحرص على التباعد الاجتماعى للموجودين أثناء الذبح ، فكل ذلك اجراءات روتينية صحية للحفاظ على أرواحنا وأرواح الأخرين.

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وتابع: يتم تقطيع اللحوم الطريقة المعتادة وتعبئتها فى أكياس نظيفة فلا خوف من ذلك ولا يمكن ان تنتقل العدوى باللمس طالما غسل الجزار يديه جيدا بالمياه والصابون.