شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتجيب جزار يدبح فى البيت.. إزاي تحمى نفسك من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وكثيرٌ من الناس قد يلجأون إلى الجزار لذبح الأضحية في المنازل، لكن في ظل زمن فيروس كورونا لا بد أن تهتم بالاحتياطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا، أثناء ذبح الجزار الأضحية في المنزل، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

نصائح للوقاية من عدوى كورونا لو هتدبح في البيت

وفقاً لتقارير هيئات الصحة والخبراء والأطباء فمن المهم اتباع مجموعة من النصائح إذا كنت سوف تلجأ لذبح الأضحية في المنزل بالاستعانة بالجزار تشمل هذه النصائح ما يلي:

1- التباعد الجسدي بينك وبين الجزار والأشخاص الآخرين، وذلك من خلال الحفاظ على مسافة حوالي متر أو متر ونصف للوقاية من العدوى بصفة عامة، وهذه قاعدة عامة تعرف باسم التباعد الاجتماعي.

2- ارتداء كمامة طبية وقفازات أثناء إجراء الذبح ويجب أن تجعل الجزار ومن يساعده يرتدى كمامته وقفازاته أيضاً .

3- منع تجمع العديد من الأشخاص حول الأضحية.

4- الحفاظ على نظافة الأدوات التي يستخدمها الجزار وغسلها جيداَ.

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5-توفير مطهر لليدين يحتوى على الكحول.

6- فتح الشبابيك إذا كان الذبح داخل المنزل أو يمكنك الصعود لذبح الأضحية فوق سطح المنزل في الهواء الطلق.



ذبح_الاضحية

7-تنظيف مكان الذبح قبل وبعد ذبح الأضحية وتعقيمه بالمواد المطهرة.

8-تجنب النفخ في الأضحية من قبل الجزار لأن هذا قد ينقل عدوى فيروس كورونا.

9- الحفاظ على نظافة اليدين وغسلها بالماء والصابون بعد خلع الكمامة والقفازات.

10- من الأفضل الذبح في المسالخ المخصصة لذلك بدلاً من الذبح في المنزل مع اتباع الارشادات الوقائية من التباعد الجسدى وارتداء الكمامة وغسل الأيدي.