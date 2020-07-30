أدعية للحامل والطفل في يوم الوقوف بعرفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - يعتبر الدعاء في يوم عرفة من افضل أيام الدعاء في العام كله، فقد قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”:” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة..وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير “.

وقد جمعت لك " الخليج 365" هذه الأدعية يمكنك أن تردديها في يوم عرفة، وكذلك بعض الأدعية الت يرددها طفلك كالآتي.

أدعية الحامل في يوم عرفة

رَ‌بِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

كما يمكن للحامل أن تدعو لتيسير ولادتها كالآتي.

يا خلاق النّفس من النفس، ويا مخلص النّفس من النّفس، ويا مخرج النّفس من النّفس، اكتب لي الخلاص والسلام.

اللهم اني استودعتك نفسي وجنيني يا من لا تضيع ودائعه.

كما يمكنها أن تدعو بدعاء النبي صلى الله علهي وسلم :" يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِك أستغيثُ، أَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عَيْنٍ "، رواه الألباني.

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أدعية الطفل

اللهم اني أسألك التوفيق والفلاح والنجاح.

رب اغفر لي ولوالدي.

رب اجعلني مقيم الصلاة.

اللهم احفظ والدي ووالدتي واخوتي وكل أحبتي.

كيف تكون صفة الدعاء؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه.

ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يدعو بما شاء.

هذه الصيغة من أسباب الاستجابة للدعاء البداءة بالحمد والثناء والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام

دعاء جامع للأدعية في يوم عرفة

للّـهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمَلئالاَْعْلى، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَ، اَللّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِى الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنى عَلى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنى فِى الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّـهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّى تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً.