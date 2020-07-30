شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الـ FDA من 77 معقم يد السامة.. كيف تختار المنتج الصحيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفضل جائحة COVID-19 ، كان هناك ارتفاع في الطلب على مطهرات اليد في السوق، ولكن هذا أدى إلى اندفاع العديد من الشركات الصغيرة إلى المعركة الانتخابية للاستفادة من الطلب، ويستخدم البعض منهم مواد خطرة مثل الميثانول لصنع منتجاتهم.

في الآونة الأخيرة ، حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حوالي 77 مطهرًا يدويًا على أنها خطرة على الصحة، ووفقًا للوكالة ، تحتوي هذه المطهرات على مستويات خطيرة من الميثانول ، المعروف أيضًا باسم كحول الخشب ، وهو مادة سامة، وإذا كنت تستخدم هذه المطهرات ، فقد تعاني من الغثيان وتلف الأعصاب والعمى.

تحذر الوكالة من أنها يمكن أن تسبب الوفاة إذا تم تناولها، حيث يمكن امتصاص الميثانول في الجسم من خلال جلدك، هذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة للأطفال ، الذين لديهم نسبة أكبر من مساحة سطح الجلد إلى وزن الجسم مقارنةً بالبالغين. أيضًا، نظرًا لأنك تقوم بتطبيق معقمات اليدين بشكل متكرر، فهناك فرصة أكبر للتسمم.



كيفية اختيار المطهر الأيمنحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن معقمات اليد التي تدرج الإيثانول كأحد المكونات أثبتت في وقت لاحق أنها إيجابية لتلوث الميثانو، ولكن لسوء الحظ ، ليس من السهل معرفة ما إذا كان المنتج يحتوي على الميثانول. يمكنك محاولة استنشاق المنتج لمعرفة ما إذا كان له رائحة اصطناعية أو كيميائية. ولكن كم من الناس يمكن أن يشموا الميثانول؟ كيفية اختيار المطهر الأيمنحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن معقمات اليد التي تدرج الإيثانول كأحد المكونات أثبتت في وقت لاحق أنها إيجابية لتلوث الميثانو، ولكن لسوء الحظ ، ليس من السهل معرفة ما إذا كان المنتج يحتوي على الميثانول. يمكنك محاولة استنشاق المنتج لمعرفة ما إذا كان له رائحة اصطناعية أو كيميائية. ولكن كم من الناس يمكن أن يشموا الميثانول؟

اذهب إلى قائمة FDA.

احذر من الادعاءات المضللة، حيث لا يحتاج المطهرون إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء قبل دخول السوق لذا ، إذا كان مكتوبًا عليه "FDA" في الملصق ، فابتعد عنه.

من الأفضل تجنب المطهرات الرخيصة والجديدة ، لأنها قد تحتوي على الميثانول، اشترِ دائمًا من علامة تجارية معروفة.

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اختر نوعًا يحتوي على 60 % على الأقل إلى 95 % من الكحول.

اختر الأنواع التى تحتوى على الإيثانول والبروبانول والأيزوبروبانول في الملصق.

علامات التسمم بالميثانول علامات التسمم بالميثانول الميثانول عامل سام ويؤثر على الكبد في البداية، ويقوم هذا العضو بتحويل الميثانول إلى فورمالدهايد، ثم يتم تحويله إلى حمض الفورميك.

يؤدي تراكم حمض الفورميك إلى انخفاض درجة الحموضة في الدم، وهذا يجعل دمك حامضيًا جدًا وهذا يعطل عمليات التمثيل الغذائي المطلوبة للخلايا لإنتاج الطاقة.

ونتيجة لذلك ، هناك تراكم النفايات في الجسم، مما يؤثر على الخلايا العصبية منها شبكية العين والخلايا العصبية البصرية التى تعد الأكثر تضرراً وقد تعاني حتى من تلف دائم.

وعادة ما تظهر أعراض التسمم بالميثانول بعد حوالي أربع إلى ست ساعات من التعرض، والأعراض المعتادة هي فقدان الرؤية والغثيان والقيء والصداع والنوبات والغيبوبة، ما الأعراض الأولية قد تكون الدوار وأحيانًا التنفس السريع، وإذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي إلى العمى.