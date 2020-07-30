شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لازم تعملها قبل عيد الأضحى عشان صحتك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا بد أن يحافظ أصحاب الأمراض المزمنة على صحتهم فى العيد، وتجنب الإكثار من اللحوم الحمراء، وحسب ما ذكره موقعnutrition تحتوى اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الضأن) على الدهون المشبعة "السيئة" أكثر من الدجاج والأسماك والبروتينات النباتية، ويمكن أن ترفع اللحوم نسبة الكوليسترول فى الدم وأمراض القلب.

وهناك بعض النصائح للأشخاص الذين يحبون اللحوم لحمايتهم من مخاطرها فى العيد وهى:

اختار أنواع اللحوم الصحية الخالية من الدهون.

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تناول كميات قليلة من اللحوم مع الخضروات.

استخدم طرق طهى أكثر صحية مثل اللحم المشوى أو المسلوق.

قلل من اللحوم الحمراء المصنعة مثل الهوت دوج والبسطرمة.

تناول الخضروات والسلطة مع اللحوم حتى تكون وجبة غذائية متكاملة.



