شكرا لقرائتكم خبر عن عيد واحتفل.. تعرف على فوائد الأعياد النفسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة أن الأعياد لها مميزات نفسية تفوق ما نتصور وأهمها كسر روتين العمل والتخلص من الاكتئاب والروتين اليومى، وما يصاحبها من الشعور بالزهق وقله الدافعيه، وقدوم الأعياد بمواعيد مختلفة هي نوع من نشر البهجة والفرح في نفوس الأشخاص.



وأوضح استشارى الطب النفسى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يمكن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعدة طرق مثلا السفر للاستمتاع بالبحر والشواطئ والانطلاق بالأماكن المفتوحه، والزيارات العائلية تكون باعداد محدودة أو التواجد في أماكن جيده التهوية وارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دورى وهو ما يضيف حاله من الاسترخاء والبهجه على الجميع خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف الدكتور محمد عادل الحديدى ان ممارسة طقوس العيد والاحتفال به له عائد نفسى كبير من كسر الروتين اليومى والاسترخاء للأعصاب وشحن الطاقات لإستكمال العمل بعد العيد.

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