شكرا لقرائتكم خبر عن ركن الحج الأعظم.. تعرف على الإجراءات الصحية فى مشعر عرفات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقوف بعرفة يعد هو ركن الحج الأعظم، فالحج عرفه، ويتجمع الحجيج جميعا في هذا اليوم في موقف واحد داخل مكان محدد، ونظرا لأن موسم الحج هذا الحج استثنائى فرضت السلطات السعودية إجراءات صحية ووقائية مشددة لحمايه الحجيج من عدوى فيروس كورونا.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحه تم فرض إجراءات صحية مشددة يوم عرفه والتوجه الى المشعر الحرام بمزدلفه، وتضمنت الإجراءات الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل المنظم.

ويقتصر الطعام المقدم على المغلف مسبقاً فقط، ويتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 متراً مربعاً من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل حاج والآخر من جميع الجهات.

ومنع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء، وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل، بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.

كما تضمنت الإجراءات الوقائية والصحية وضع نقاط فحص عند جميع المداخل، ونقاط التجمع للباصات، والحرم المكي وغيرها.

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وتتضمن نقاط الفحص قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد، والسؤال عن الأعراض لجميع الحجاج والعاملين، مع التأكيد على تثبيت تطبيقات "تطمن – توكلنا – تباعد" على الأجهزة الذكية، وتفعيل خاصية تحديد الموقع والبلوتوث في الجهاز، وتسجيل الدخول فيهما.