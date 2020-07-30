شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف: 90% من جزيئات «كورونا» تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية أن 90% من جزيئات فيروس (كورونا) تموت في الماء في درجة حرارة الغرفة في غضون 24 ساعة، بينما 99.9 بالمئة من هذه الجزيئات تموت في غضون 72 ساعة.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن الهيئة الروسية اليوم الخميس، أن الفيروس لا يتكاثر في الماء منزوع الكلور ومياه البحر، ولكن يمكن أن يبقى حيا، مشيرة إلى أن الماء المغلي يؤدي إلى القضاء الكامل على الفيروس، وأن الماء بالكلور يفقد الفيروس قابليته للبقاء.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس (كورونا) المستجد أن نسبة المرضى الذين تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس التاجي، بلغت أكثر من 75% من إجمالي عدد الحالات.
كما أشار المركز الروسي إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 629 ألفا 655 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 834 ألفا 499 إصابة.
كان المركز الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم تسجيل 5509 إصابات جديدة بالفيروس، حيث لم تظهر أعراض المرض على 24.7٪ من هذه الإصابات الجديدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تكشف: 90% من جزيئات «كورونا» تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.