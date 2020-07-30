شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون صينيون يطورون نظاما للإنذار المبكر لاحتشاء عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوّر باحثون صينيون نظامًا للإنذار المبكر لاحتشاء عضلة القلب من خلال الجمع بين تشخيصات التخطيط الكهربائى للقلب وتقنيات الذكاء الاصطناعى، ويعد العلاج المبكر مفتاحا لزيادة معدل نجاة مرضى احتشاء عضلة القلب، وقد يساعد نظام التحذير الدقيق المستند إلى التخطيط الكهربائي للقلب على الوقاية من العلاج المتأخر.

وقام الباحثون من مستشفى الشعب رقم 10 التابع لجامعة تونغجي بتحليل نتائج التخطيط الكهربائي للقلب لـ667 حالة احتشاء عضلة القلب وقارنوها بنتائج لـ7571 حالة في مجموعة الحالات المراقبة، ثم طوروا نظام حلول حسابية قائم على الذكاء الاصطناعي لتشخيص احتشاء عضلة القلب، بحسب شينخوا.

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وفي اختبار مقارن مع أطباء القلب، كانت نتائج نظام الحلول الحسابية أفضل في الكشف عن احتشاء عضلة القلب، حيث بلغ معدل الدقة حوالي 90 %.

ويوفر النظام دعما هاما للتحذيرات المبكرة التلقائية من احتشاء عضلة القلب، ويمكن إدخال نظام الحلول الحسابية في الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة تخطيط القلب الكهربائي لتوفير تحذيرات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب الحاد قبل دخول المستشفى وتجنب تأخيرات العلاج، وتم نشر البحث في المجلة الدولية لأمراض القلب.