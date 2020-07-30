شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقه بين الليثيوم الموجود في مياه الشرب والانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية بجامعه ساسكس البريطانية على أن الليثيوم الموجود بشكل طبيعي في مياه الشرب العامة قد يقلل من معدلات الانتحار، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية وجد الباحثون أن معدلات الانتحار في المناطق الجغرافية التي بها تركيزات عالية من الليثيوم في مياه الشرب كانت أقل في معدلات الانتحار.

نشرت الدراسة في المجلة البريطانية للطب النفسي ، وجمعت الدراسة بحثًا من جميع أنحاء العالم ووجدت أن المناطق الجغرافية ذات المستويات المرتفعة نسبيًا أو تركيز الليثيوم في مياه الشرب العامة كانت لها معدلات انتحار أقل.

و قال البروفيسور أنجوم ميمون ، رئيس قسم علم الأوبئة وطب الصحة العامة في جامعة ساسكس والمؤلف الرئيسي للدراسة: "من الواعد أن مستويات أعلى من الليثيوم في مياه الشرب قد يكون لها تأثير مضاد للانتحار ولديها القدرة على تحسين العقلية المجتمعية الصحة، حيث يتزايد انتشار حالات الصحة العقلية ومعدلات الانتحار في العديد من البلدان. في جميع أنحاء العالم ، يموت أكثر من 800ألف شخص بسبب الانتحار كل عام ، والانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ".

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مضيفا أنه في هذه الأوقات غير المسبوقة لوباء فيروس كورونا وما يترتب على ذلك من زيادة في حالات الصحة العقلية ، يعد الوصول إلى طرق لتحسين الصحة العقلية المجتمعية وتقليل حالات القلق والاكتئاب والانتحار أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يستخدم الليثيوم ، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "Magic Ion" ، على نطاق واسع وفعال كدواء لعلاج ومنع نوبات الهوس والاكتئاب ، وتحقيق الاستقرار في المزاج وتقليل خطر الانتحار في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج، يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للعدوانية في الحد من الاندفاع والعدوان والسلوك الإجرامي العنيف وإساءة استخدام المواد المزمنة.

الليثيوم هو عنصر موجود بشكل طبيعي ويوجد بكميات مختلفة في الخضار والحبوب والتوابل ومياه الشرب وهي موجودة بكميات ضئيلة في جميع الصخور تقريبًا والفوائد الصحية والقدرات العلاجية للليثيوم الموجود بشكل طبيعي في الماء ، كما ربطت الدراسات الحديثة الليثيوم بتقليل الإصابة بمرض الزهايمر والخرف الأخرى وهذا يزيد من إمكانية استخدامه الوقائي لمكافحة خطر الخرف.