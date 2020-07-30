5 أشياء تحدث لجسمك إذا لم تتناولي اللحوم

اقترب عيد الأضحى، ويقبل الكثيرون على تناول اللحوم بإفراط، ولكن هل أنت ممن لا يفرطون في تناول اللحوم بشكل عام، إذا كنت من هؤلاء يمكنك أن تحصلي على الفوائد التالية؟

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- ستفقدين بعض الوزن

يعد الأشخاص الذين لا يفرطون في تناول اللحوم ليسوا بحاجة إلى حساب السعرات الحرارية وزيادة برنامج التمرين. فهم يفقدون الوزن بسهولة.

- ستبدو بشرتك أكثر صحة

اللحوم

البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب تختفي، فإذا قمت باستبدال اللحوم بالفواكه والخضروات، فسيتم التخلص من جميع السموم. تؤثر هذه السموم على بشرتك بطريقة جيدة.

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-ستصبحين أكثر نشاطًا

التخلي عن اللحوم لا يساعدك ليس فقط على التخلص من الوزن وطرد السموم، ولكن أيضاً على الشعور بالنشاط.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

أكدت الدراسة أن هناك علاقة بين اللحوم الحمراء وأمراض القلب والأوعية الدموية، فمن المثير للاهتمام أيضاً أن النباتيين لديهم خطر أقل لارتفاع ضغط الدم والسكري وسرطان القولون والمستقيم والمعدة.

-تخفيض مستوى الكوليسترول

عدم الإفراط في تناول اللحوم يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وينصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين بتجربة نظام غذائي نباتي.

اختيار اللحوم



