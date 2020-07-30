شكرا لقرائتكم خبر عن امراة تعتقد أنها دجاجة بسبب اضطراب نفسى نادر مرتبط بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماذا لو أصبحت دجاجة" حالة غريبة ونادرة من نوعها تعرضت لها سيدة بعد إصابتها باضطراب فى الصحة العقلية مرتبط بالاكتئاب، حيث أصيبت أسرتها بحالة من الصدمة عندما وجدوها تقلد الدجاج وتصرخ فى الحديقة.

وحسب ديلى ميل البريطانية فهى سيدة تبلغ من العمر 54 عاما ولم يكن لديه تاريخ مع تعاطى المخدرات أو الكحول قبل النوبة المفاجئة، وجدها شقيقها فى حديقتها تنفخ خديها وتصرخ مثل الديك قبل أن يقرر نقلها إلى المستشفى.

بينما أخبرت الأطباء أنها ظنت أنها دجاجة ووصفت شعورًا جديدًا فى ساقيها، فقط عندما عانت من نوبة بدت وكأنها تنفجر، وبعد النوبة لم تتذكر التصرف مثل الدجاجة وكانت محرجة عندما أخبرتها عائلتها بما حدث.

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تمكنت المرأة ، التي كانت تعاني من الاكتئاب منذ وفاة أحد أفراد الأسرة، من العودة إلى عملها بعد عام، وقال باحثون من جامعة KU Leuven ، إن هذه الحالات التى تتخيل نفسها حيوان او طير لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ، وإن المرضى يجدون صعوبة في شرح أفكارهم.

كان هناك 56 مثالًا للمرض في الأدب الطبي والتاريخي بين عامي 1850 و 2012 وقد وصف المرضى أنهم يعتقدون أنهم( كلب ، أسد ، نمر ، ضبع ، سمك القرش ، تمساح ، ضفدع ، بقري ، قطة ، أوزة ، وحيد القرن ، أرنب ، حصان ثعبان، طائر، خنزير بري، جربيل و نحلة).

تم ربط الحالة باضطرابات نفسية كامنة مثل الفصام والاكتئاب الذهاني واضطراب المزاج ثنائي القطب، يمكن أن تستمر الأعراض عادةً من ساعة واحدة إلى عدة عقود مع أوهام أكثر شيوعًا في المناطق الريفية وغير الصناعية، وكشف الباحثون أن "علم الحيوان السريري أو الإدانة بتحويله إلى حيوان هو وهم نادر".

هناك آراء مختلفة حول إمراضها يمكن أن يحدث هذا الوهم مع اضطراب نفسي كامن، لكن يمكن أن يكون أيضًا ثانويًا للاضطرابات الهيكلية أو الوظيفية في الدماغ.