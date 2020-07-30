رجيم البروتين والألياف لرشاقتك فى العيد

مع مائدة عيد الأضحى يصعب على الكثيرين التخلص من الوزن الزائد خاصة ممن يحرصون دائماً على الحفاظ على رشاقتهم. إليك رجيم البروتين والألياف لقوام مثالي من أول أيام عيد الأضحى ولمدة أسبوع قبل الإفطار. اقرئي ايضا : فوائد رجيم البروتين الذي يعتمد على تناول اللحوم 2 كوب ماء + طبق فول بالليمون + ملعقة زيت زيتون + شريحتان نستو لايت أو قطعة جبن قريش + شرائح خيار + 1 توست سن بعد الإفطار بساعتين كوبان من الماء + ثمرة تفاح أو برتقال رجيم البروتين للعيد الغداء شريحتان من فيليه اللحم المشوي+ طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بسمتي أو Advertisements شريحتان من فيليه الدجاج + مكعب من المكرونة بالشاميل أو بطاطس بيوريه +مكعبات لحم بقرى مشوية بعد الغداء بساعتين كوب من المريمية والزنجبيل أو قرفة بالتفاح العشاء بيضة مسلوقة + طبق سلطة أو كوب زبادي +ثمرة برتقال رجيم اللحوم للعيد بعد العشاء بساعة كوب ليمون بالزنجبيل

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