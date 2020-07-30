هل هناك علاقة بين الكافيين وسرطان الثدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الكافيين من أكثر المشروبات شيوعا في العالم؛ إذ يتواجد في عدد من المنتجات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكاكاو وبعض الأدوية، كما أنه يحفز عمل الدماغ، إلا أن هناك الكثير من الأسئلة حوله؛ ما إذا كان مضرا بالصحة أم لا، وما إذا كان هناك علاقة بينه وبين سرطان الثدي؟.

هل هناك رابط بين سرطان الثدي والكافيين؟

ارتبط استهلاك الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بحسب العديد من الدراسات القديمة، إلا أن هنالك دراسة حديثة جرت في بريطانيا أكدت على عدم العثور على أي علاقة بين استهلاك الكافيين وسرطان الثدي.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك القهوة كان مرتبطا بانخفاض سرطان الثدي بين النساء بعد سن اليأس، وأن النساء اللواتي تناولن ثلاثة إلى أربع أكواب من القهوة يوميا كان معدل سرطان الثدي أقل من النساء اللواتي تناولن كوبين أو أقل من القهوة يوميا .

Advertisements

فالعديد من الدراسات أظهرت انخفاضًا بنسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي يتناولن القهوة، لكن بعد انقطاع الطمث، أما استهلاك الشاي الذي يحتوي على الكافيين فيزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

فيما وجد الباحثون أن النساء اللاتي يستهلكن أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم بعد سن اليأس لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 16% مقارنة بالنساء اللواتي يتناولن أقل من سبعة فناجين من القهوة في الأسبوع. ومع ذلك، فإن النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ويتناولن أكثر من أربعة أكواب من القهوة في اليوم يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22 ٪ أكثر من النساء اللواتي يستهلكن أقل من سبعة أكواب في الأسبوع.

إلا أن أحدث الدراسات الصينية بينت أن سرطان الثدي ليس مرتبطا بعدد أكوب القهوة بل بطريقة تحضيرها؛ فالنساء اللواتي يتناولن القهوة المحضرة أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 52%، بينما النساء اللوتي يتناولن القهوة الفورية أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 50٪.

وفي النهاية عليك معرفة أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا للإصابة بسرطان الثدي، كالعلاج الهرموني وعوامل أخرى أقوى بكثير من القهوة.