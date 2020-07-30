شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أورام الغدة النخامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطور أورام الغدة النخامية في الغدة النخامية، التي تقع في مركز قاعدة الجمجمة بين تجويف الجيوب الدماغية، وعلى الرغم من أن هذه أورام غير سرطانية وبطيئة النمو، إلا أنها يمكن أن تغزو الأجهزة الأخرى وتصبح صعبة العلاج ويقدر الأطباء أن 1 من كل 4 أشخاص قد يكون لديهم ورم في الغدة النخامية دون علمهم، في هذا التقرير نتعرف على أورام الغدة النخامية وأعراضها وعلاجها، بحسب موقع " stanfordhealthcare".

س: ما اعراض أورام الغدة النخامية؟

ج: العديد من أورام الغدة النخامية لا تسبب أعراضا لكن الأورام الأكبر قد تضغط على الدماغ أو الهياكل الأخرى وتنتج أعراضًا مثل الصداع أو مشاكل الرؤية.

يمكن أن تسبب أورام الغدة النخامية أيضًا أعراضًا عن طريق إنتاج (إفراز) مستويات عالية من الهرمونات المختلفة يطلق الأطباء على هذه الأورام "وظيفية" مع 4 أنواع رئيسية. تختلف الأعراض حسب نوع الهرمون المعني، ولكنها قد تشمل:

-الغثيان

-الضعف

-حساسية لدرجات الحرارة الباردة

-الخلل الجنسي

-التغييرات في فترات الطمث

-زيادة إنتاج البول

-فقدان أو زيادة غير مقصودة في الوزن

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س: ما عوامل الخطر التى تؤدي لأورام الغدة النخامية؟

قد يواجه الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لبعض الاضطرابات الوراثية خطرًا أكبر للإصابة بأورام الغدة النخامية منخفضة الدرجة.

تحدث هذه الحالات بسبب التغيرات الجينية التي تنتقل من الوالدين.

يزداد خطر الإصابة بأورام الغدة النخامية منخفضة الدرجة مع تقدم العمر والتعرض السابق للإشعاع، مثل العلاج الإشعاعي لحالة طبية أخرى.

س: ما علاج أورام الغدة النخامية؟

إذا كانت هناك حاجة للعلاج، فعادةً ما يتضمن الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج بالعقاقير.

غالبًا ما يوصي بمزيج من هذه العلاجات، استنادًا إلى التفاصيل المحددة التي تم اكتشافها أثناء التشخيص تعمل أنت وطبيبك معًا لتحديد أفضل خيار لك ، بناءً على عوامل تشمل:

-حجم الورم

-موقع الورم

-ما إذا كان الورم ينتج هرمونًا

-نوع الهرمون الذي ينتجه الورم.