شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور فيتامين ب المركب فى دعم جهاز المناعة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الفيتامينات دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة كما يمكنها المساعدة في الحفاظ على نظام المناعة قويًا، وبالتالي منع العدوى، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين B أن تفيد الصحة وتساعد على تقوية جهاز المناعة أثناء تفشى وباء فيروس كوورنا.

ووفقا للتقرير فإن أحد أفضل الطرق لبناء مقاومة ضد عدوى فيروسات التاجية الجديدة والهجمات الفيروسية الأخرى هي إطعام الجسم بالأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة ، وهو خط الدفاع الأول للجسم ضد الفيروسات والأمراض أظهرت الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات معينة مثل فيتامين ب المركب وفيتامين ج وفيتامين د وفيتامين ب وفيتامين هـ يمكن أن تساعد جهاز المناعي على مقاومة العدوى.

ما هي الفوائد الصحية لمركب فيتامين ب؟

يتكون مركب فيتامين ب بشكل أساسي من ثمانية فيتامينات مختلفة ، وهي ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ورفاهية. الفيتامينات B هي: الثيامين (B1) والريبوفلافين (B2) والنياسين (B3) وحمض البانتوثنيك (B5) والبيريدوكسين (B6) والبيوتين (B7) وحمض الفوليك أو الفولات (B9) والكوبالامين (B12).

تشمل بعض فوائد مركب فيتامين ب ما يلي:

يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة وبالتالي منع أو تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

يساعد على دعم نمو خلايا الدم الحمراء.

يعزز وظيفة الأعصاب السليمة والدماغ.

يحسن مستويات الطاقة.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

جيد للهضم.

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يدعم قوة العضلات.

يدعم إنتاج الهرمونات والكوليسترول.

تعتبر فيتامينات B مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل والمرضعات لأنها تساعد في نمو الدماغ الجنيني وكذلك تقلل من خطر العيوب الخلقية. قد تساعد هذه الفيتامينات أيضًا على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

يمكن أن يجعل نقص هذا الفيتامين أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالات معينة مثل فقر الدم والالتهابات ومشكلات الجهاز الهضمي والاعتلال العصبي المحيطي ومشاكل الجلد وما إلى ذلك.

مصادر الغذاء الغنية بفيتامين ب المركب

الخضراوات الورقية: الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والخضر واللفت والخس الروماني ، هي من بين أعلى مصادر الفولات.

البيض: يعتبر البيض أحد أفضل مصادر البيوتين بجوار الكبد مباشرة يلعب دورًا حيويًا في صحة الشعر والبشرة والأظافر والشعر.

البقوليات: توفر البقوليات أيضًا كميات صغيرة من فيتامينات B الأخرى مثل الثيامين والريبوفلافين وحمض البانتوثينيك والبيريدوكسين يقلل حمض الفوليك من خطر العيوب الخلقية.

الجوز: يحتوي الجوز على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل النحاس والفوسفور وحمض الفوليك والبيريدوكسين والمنغنيز وفيتامين E وما إلى ذلك.

السلمون: يحتوي السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية والعديد من فيتامينات ب ، بما في ذلك الريبوفلافين والنياسين و B6 و B12. علاوة على ذلك ، فإن هذه الأسماك المغذية غنية بالبروتين ولكنها منخفضة في الزئبق.