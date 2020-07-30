شكرا لقرائتكم خبر عن المتشائمون أكثر عرضة للوفاة والمشاكل القلبية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المتشائمين يموتون في وقت مبكر من أولئك الذين ليس لديهم آراء سلبية، ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم توقعات سلبية ماتوا قبل عامين من الشخص العادي.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية يقول الفريق ، من معهد البحوث الطبية QIMR Berghofer في بريسبان ، أستراليا ، إنه يعتقد أن المتشائمين لا يهتمون بأنفسهم أيضًا ، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم في وقت أقرب من صحة الآخرين.

وجدت دراسات سابقة وجود ارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وبعض الأمراض ، أو عدم وجودها، ومع ذلك ، فقد جمعت هذه الأبحاث الاثنين على مقياس واحد بدلاً من جداول منفصلة ، مما أدى إلى تصنيف الأشخاص ذوي الدرجات المنخفضة على أنهم متفائلون.

وقال المؤلف الرئيسي للدكتور جون ويتفيلد عالم الكيمياء الحيوية السريري في QIMR Berghofer في بيان "التفاؤل والتشاؤم ليسا نقيضين مباشرين، وإن السمة الرئيسية لنتائجنا هي أننا استخدمنا مقياسين منفصلين لقياس التشاؤم والتفاؤل وارتباطهما بجميع أسباب الوفاة".

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من أجل الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature ، نظر الفريق في استبيان شمل حوالي 3000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر، كان الاستبيان جزءًا من اختبار توجيه الحياة ، الذي نظر في صحة الأستراليين بين عامي 1993 و 1995 مع معلومات المتابعة المتاحة فقط حتى نهاية عام 2009.

حصل المشاركون على درجة على مقياس التفاؤل والتشاؤم بناءً على مدى موافقتهم أو اختلافهم مع العبارات المتفائلة والمتشائمة، وتضمن مثل هذا البيان: "أنا دائمًا متفائل بشأن مستقبلي" أو "إذا كان هناك شيء يمكن أن يحدث لي بشكل خاطئ ، فسيحدث".

كان المتشائمون أكثر عرضة للوفاة في وقت سابق بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من أسباب الوفاة ، لا يبدو أن اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب لها تأثير على العلاقة بين التشاؤم والوفيات.

ليس من الواضح لماذا يموت المتشائمون عاجلاً ، لكن ويتفيلد لا يعتقد أن المرض يسبب التشاؤم أو العكس، وقال لشبكة ABC Australia: " قد يعتقد الأشخاص المتشائمون أنهم لا يعتنون بأنفسهم وصحتهم أيضًا، و قد يعتقدون أنه لا فائدة من اتباع النصائح بشأن النظام الغذائي وممارسة الرياضة وما إلى ذلك .

"هناك دلائل تشير إلى أن المواقف المتفائلة والمتشائمة يمكن أن يكون لها تأثيرات على الكيمياء الحيوية للدماغ والدم ، وربما الالتهاب على جدار الشرايين، ووجد الباحثون أيضًا أن درجات التفاؤل العالية لا ترتبط بعمر أقصر أو أطول، كما لم يكن هناك دلالة إحصائية في درجات التفاؤل أو التشاؤم بين الرجال والنساء، من أجل البحث المستقبلي ، يخطط الفريق للتركيز على ما إذا كان الشخص المتشائم أكثر قتالية أو يقبل مشاكله الصحية.