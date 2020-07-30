شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الكمية التى يحتاجها جسمك للكالسيوم أثناء فترة الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم واحد من المعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم دائما وخصوصا أثناء فترة الحمل إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى التى تحتاجها الأم والطفل لتساعده على التكوين الصحيح وحمايته من العيوب الخلقية.

وحسب ما ذكره موقع verywellfamilyتوصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء ( ACOG ) أن تستهلك الأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 عامًا وما يزيد عن 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا.

وتتطلب الأمهات المراهقات أكثر من ذلك بقليل، فهن بحاجة إلى ما يكفي للحفاظ على عظامهن ومخازن الكالسيوم في أجسادهن مع دعم نمو طفلهن لذلك ، يوصي الخبراء بأن تحصل المراهقات الحوامل اللاتى تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا وما دون على الأقل على 1300 مجم من الكالسيوم يوميًا. ﻿

كما يحتاج طفلك إلى الكالسيوم لتكوين العظام والأسنان، لانهن يبنون هيكلًا عظميًا بالكامل ، والكالسيوم هو أيضًا عنصر غذائي مهم لقلب طفلك وعضلاته وأعصابه والهرمونات.

وخلال فترة الحمل ، تمنح طفلك كل الكالسيوم الذي يحتاجه ، لذلك عندما تستهلك الكمية الموصى بها من الكالسيوم كل يوم فإنك تعتني بطفلك ونفسك، وإذا لم تحصل على ما يكفي ، فقد تتعرض لبعض المضاعفات.

بغض النظر عما إذا كنت تتناول كمية كافية أم لا ، سيظل جسمك يعطي الكالسيوم لطفلك لذا ، إذا كنت لا تتناولين الكالسيوم فقد ينتهي بك الأمر بضعف العظام وخطر أكبر من هشاشة العظام.

من المرجح أن يتسبب نقص الكالسيوم في مضاعفات إذا كان بسبب مشكلة صحية مثل مشكلة في الكلى أو جراحة أو الحاجة إلى تناول بعض الأدوية، ويمكن أن يؤدي عدم استهلاك الكالسيوم الكافي إلى:

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1:ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

2:الولادة المبكرة.

3:الوزن المنخفض عند الولادة.

4:خدر ووخز في الأصابع.

5:بطء نمو الطفل.

6:عدم حصول الطفل على ما يكفي من الكالسيوم في العظام.

7:مشاكل قلبية.

8:تشنجات العضلات والساق.

9:شهية فقيرة.

ويمكن الحصول على الكالسيوم فى "الزبادى، الحليب، سمك السلمون، اللوز،الفاصوليا ، البروكلى".